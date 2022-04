In der Nachspielzeit: Moosinning dreht das Spiel gegen Waldperlach - Jakob mit dem Siegtreffer

Der Matchwinner: Floran Jakob (l.) hat schon die Führung erzielt. Jetzt schließt er in der Nachspielzeit zum 3:2 ab. Stefan Haas jubelt mit ihm. Gästekeeper Benedikt Heinrich hadert mit dem Schicksal. © Christian Riedel

Moosinning holt sich zuhause den Sieg in der Nachspielzeit. Florian Jakob landet den Last-Minute Treffer in der 92. Minute und dreht das Spiel gegen Waldperlach.

Moosinning – Mit einem 3:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Waldperlach hat sich der FC Moosinning die Chance auf Relegationsplatz zwei in der Bezirksliga Ost bewahrt. Die Gäste vergaben gute Tormöglichkeiten und schenkten auf der Zielgeraden eine 2:1-Führung gegen eine Moosinninger Mannschaft ab, die den Dreier in der Schlussviertelstunde erzwang.

Keine zwei Minuten waren gespielt, da steuerte Luca Mancusi nach einem schönen Pass in die Tiefe auf das Moosinninger Tor zu, aber Keeper Phil Strunk hatte keine Mühe, den Ball abzuwehren. Auf der Gegenseite jagte Tobi Bartl die Kugel aus halblinker Position über den Kasten. In der 9. Minute passte Stefan Haas auf rechts zu Christian Reiser. Seine Hereingabe wurschtelte Bartl mit viel Mühe zu Florian Jakob, der den Ball aus 16 Metern flach zum 1:0 ins Gästetor setzte.

Ähnlich wie in Buchbach vor einer Woche stellten die Moosinninger ihre Angriffsbemühungen ein, und so waren es die Waldperlacher, die für Gefahr sorgten. In der 14. Minute verlor Georg Ball im Spielaufbau die Kugel, die Gäste spielten schnell in die Spitze zu Mancusi, der rechts am Moosinninger Gehäuse vorbeischoss. Nach knapp einer halben Stunde ließ Mancusi seine dritte gute Möglichkeit liegen. Dann jagte Curtis Taverna den Ball nach Zuspiel von Mancusi freistehend übers Tor. Auf der Gegenseite hatten die Gelb-Schwarzen zwar auch ihre Möglichkeiten, doch Jakob und Haas setzten ihre Schüsse zu hoch an, und Bartl scheiterte an Keeper Benedikt Heinrich.

Florian Jakob erzielt Doppelpack - Siegtreffer in der 92. Minute

So richtig interessant wurde die Partie ab Mitte der zweiten Hälfte. Für Moosinnning vergab der eingewechselte Thomas Auerweck auf Zuspiel von Bartl frei vor dem Tor. Nur eine Minute später machten es die Gäste auf der Gegenseite besser, als Keeper Strunk einen Rückpass nicht verarbeiten konnte und der eingewechselte Efrem Yohannes die Kugel nur mehr ins leere Tor schieben musste.

Noch besser kam es für die Gäste vier Minuten später, als die Moosinninger Abwehr unsortiert wirkte und Luca Mancusi nach einem weiten Ball mit einem Heber über Strunk hinweg zum 2:1 traf. Erst jetzt wachten die Moosinninger wieder auf und machten Druck. Reiser scheiterte mit seinem Schuss ebenso wie kurz darauf Maxi Lechner. Den daraus resultierenden Eckball führten die Moosinninger schnell aus. Bartl flankte auf Johannes Volkmar, der aus spitzem Winkel zum 2:2 einköpfte. Moosinning ließ nun nicht mehr locker. Nachdem Flo Jakob kurz vor Spielende einen abgeprallten Ball nicht im Kasten hatte unterbringen können, machte er es in der Nachspielzeit besser. Ball ließ aus 20 Metern ein „Geschoss“ los, das Leder prallte von der Brust des Keepers zurück, Jakob reagierte am schnellsten und köpfte über den Keeper hinweg zum 3:2 ein. (Karl Thumbs)