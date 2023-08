Nächster Bayernliga-Test für den FC Schwaig

Von: Helmut Findelsberger

Siege sind schön: Der FC Schwaig ist im Toto-Pokal aber nur Außenseiter. © Dominik Findelsberger

Nach Schwaben Augsburg kommen nun Deisenhofens Supertalente

Schwaig – „Die werden uns g’scheit herspielen.“ Das war die erste Reaktion von Ben Held, Spielertrainer des FC Schwaig, als er nach dem siegreichen Hallbergmoos-Spiel (wir berichteten) von Deisenhofen als nächstem Toto- Pokal-Gegner erfuhr. Am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr bekommen es nun die Sportfreunde in ihrer NGL-Arena mit dem FC Deisenhofen zu tun.

Qualifiziert hat sich Schwaig für diese erste Hauptrunde mit einem 3:2-Sieg gegen den TSV Schwaben Augsburg, auch ein Bayernligist. Das war eine Woche vor dem Start in die Landesliga mit dem 2:1 gegen Hallbergmoos. Jetzt geht es in die zweite Englische Woche, und die dritte folgt nahtlos. Da heißt es die Kräfte richtig dosieren. Aber das gilt für beide Teams.

Deisenhofen hat eine Liga höher dasselbe Pensum zu bewältigen. „Wir werden mit einer gut aufgestellten Mannschaft antreten“, versichert Deisenhofens Sportlicher Leiter Thomas Werth. Wenngleich er zugibt, „dass vielleicht noch ein paar mehr Junge als sonst zum Einsatz kommen werden, denn einige Stammspieler sind verletzt“. Dass man den Toto-Pokal ernst nimmt, bestätigt er, „denn da sind bei einem Weiterkommen noch allerhand große Namen im Lostopf“. Der Club aus der Gemeinde Oberhaching gehört die vierte Saison der Bayernliga an, nachdem man sich über sieben Jahre Landesliga und vorher fünf in Bezirks- und Bezirksoberliga hochgearbeitet hat.

Apropos Junge: FCS-Coach Held hat großen Respekt vor der Deisenhofener Nachwuchsarbeit und erwartet „durch die Bank top ausgebildete Spieler“. Immerhin spielt die Zweite als U23 in der Bezirksliga Süd. Trainer des Bayernligateams ist Andreas Pummer, der schon Türkgücü München von der Landesliga bis in die 3. Liga gebracht hatte.

„Wir werden auch ein wenig rotieren“, kündigt Held an. Zudem kehrt Ricky Mayer in den Kader zurück. Held selbst ist wieder gesund, aber Markus Straßer musste am Freitag verletzt raus, und sein Einsatz ist fraglich. Maxi Hellinger fehlt auch diesmal noch beruflich bedingt.

FCS-Kader

Hornof, Strunk; Jell, Zech, Empl, Maier, Roth, Fichtlscherer, Georgakos, Wölken, Sommer, Straßer, Ndiaye, Idrizovic, Buchauer, Bartl, Mavdryk, Paulus, Ascher, Held