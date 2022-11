Neuching dreht das Spiel, Schwaigs Reserve unterliegt Tabellenführer

Heiße Zweikämpfe wie hier zwischen Philipp Gref und Rene Wagner sahen die Zuschauer in Neuching. © Riedel

A-Klasse 7: Neuching feiert 3:1-Erfolg über FC Erding – Schwaigs Reserve verliert unglücklich beim Tabellenführer.

SV Walpertskirchen 2 2-4 FC Langengeisling 2

In Walpertskirchen entwickelte sich laut Langengeislings Coach Sebastian Held bei schwierigen Platzverhältnissen ein Kampfspiel. Rene Meckings unhaltbarer Schuss aus 20 Metern sorgte nach wenigen Minuten für die Gästeführung, die Chris Scherm per sicher verwandeltem Foulelfmeter nach einer guten halben Stunde ausbaute. Walpertskirchens Bastian Speer sah kurz zuvor wegen Meckerns die Rote Karte. Simon Wölflinger machte es mit seinem Anschlusstreffer kurz vor der Pause nochmal spannend, doch in der zweiten Hälfte spielten die Gäste ihre numerische Überzahl aus und erhöhten durch Meckings zweiten Treffer sowie Sinan Ukshini auf 4:1. Dominik Dittrich betrieb kurz vor Schluss noch Ergebniskosmetik. Held: „Die Rote Karte war spielentscheidend.“

Hörlkofener SV 2-0 SG Buch/Forstern

Moritz Konrad zog von der linken Außenbahn in die Mitte und traf aus 18 Metern halbhoch ins lange Eck. Das zweite Tor resultierte aus einem schnellen Gegenangriff. Felix Kressierer brachte den Ball über die rechte Seite an den Fünfmeterraum zu Felix Karpfinger, der per Direktabnahme zum 2:0 traf (75.). Coach Christoph Böning haderte mit der ein oder anderen vergebenen Großchance. Kurz nach der Pause hatten die Gäste eine zehnminütige starke Phase und waren dem Anschlusstreffer nahe.

FC Neufahrn 3-2 FC Schwaig 2

Viel vorgenommen hatten sich die Gäste beim Spitzenreiter Neufahrn, doch nach elf Sekunden bejubelten die Platzherren schon die Führung. Anstoß, ein langer Ball, Schwaigs Verteidigung verschätzt sich und Florian Obermaier netzte ein (1.). „Wir haben uns dann ins Spiel zurückgekämpft und waren die deutlich bessere Mannschaft“, sagt FCS-Trainer Markus Beck. Nach Foul an Veit Breuer gab es Elfmeter, den Max Modlmayr zum Ausgleich verwandelte (32.). Auch nach dem Seitenwechsel war Schwaig am Drücker. Shahin Howlander krönte einen Sololauf mit der Gästeführung (62.). Modlmayr setzte dann einen Freistoß an die Latte. Auch Neufahrn bekam einen Strafstoß, der aber in Becks Augen eine Schwalbe war. Doch es bedeutete das 2:2, denn Michael Joba verwandelte (83.). Mit einem Sonntagsschuss aus 30 Meter in den Winkel sicherte Kevin Ogbebor den Sieg (87.).

SpVgg Neuching 3-1 FC Erding

Die SpVgg Neuching drehte einen 0:1-Rückstand und holte einen hochverdienten Heim-Dreier. Die Hausherren hatten laut Abteilungsleiter Rudi Weber von Anfang an mehr Spielanteile. Kurz nach Wiederbeginn leisteten sich die Neuchinger einen haarsträubenden Abwehrfehler, den David Gärtner bestrafte. Nur vier Minuten später fiel aber der Ausgleichstreffer. Andreas Fleischmann verlängerte den Ball 25 Meter vor dem gegnerischen Tor schön mit dem Kopf auf Johannes Graf, der sich im Eins-gegen-Eins-Duell behauptete und sehenswert vollendete. Das 2:1 war ein verwandelter Handelfmeter von Deniz Coskun. Kurz vor Schluss spielte Graf einen Pass auf Enrico Buchmann, der freistehend vor Keeper Florian Leiner zum 3:1-Endstand traf.

RW Klettham 2 1-2 SpFr. Eitting 2

Das erwartet enge Spiel gab es im Verfolgerduell. Am Ende siegten die Gäste dank des Treffers von Maximilian Heilmeier in der Nachspielzeit. Kurz nach der Pause gingen die Sportfreunde durch Christian Westermair in Führung, Florian Förg stellte nach 73 Minuten auf 1:1, ehe Heilmeier den Siegtreffer markierte. Eittings Coach Matthias Kugler: „Es war ein ausgeglichenes Spiel, das auch unentschieden hätte ausgehen können. Wir wollten unbedingt gewinnen und haben das dank des Lucky Punch geschafft.“

FC Moosinning 3 2-2 FC Finsing 3

Eine gerechte Punkteteilung gab es im Derby der beiden dritten Mannschaften. Nach Foul an Markus Westermair verwandelte Johannes Huber den Elfer zur Moosinninger Führung (17.). Unhaltbar war der Freistoß von Erhard Huber zum 1: (29.). Huber brachte ebenfalls per Strafstoß die Finsinger in Führung (35.): Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren besser. Nach einem perfekten Pass von Elias Bauer verwandelte Westermair in einer 1:1-Situation gegen Finsings Keeper Alexander Brychcy zum 2:2 (61.). (do/fro)