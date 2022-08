Neuching will weiße Weste wahren

Von: Sebastian Voichtleitner

Klettham im Derby obenauf: Der FC Erding (links Maxi Ostermair) hatte zuletzt gegen die Rot-Weißen um Mittelfeldmotor Dominik Pfaffinger beim 0:4 keine Chance. © Herkner

Tabellenführer ist noch ohne Gegentor – Schlusslicht Finsing kommt auf dem Zahnfleisch daher

Landkreis – Acht Tore, noch kein Gegentreffer. Das ist die Bilanz des aktuellen Tabellenführers SpVgg Neuching. Einer der Gründe für den starken Saisonstart ist für Vereinschef Rudi Weber klar ersichtlich: „Wir haben zwar viele Urlauber, doch durch die vielen aufgerückten und starken Jugendspieler besitzen wir einen sehr breiten Kader.“ Verbunden mit der Tatsache, dass das Team „richtig gut drauf ist“, soll es gegen einen spielstarken Gegner mit dem „ein oder anderen Pünktchen“ klappen.

Aber Hörlkofens Trainer Christoph Böning sieht sein Team nach dem 15:0-Kantersieg in der Vorwoche gegen Finsing 3 auch gegen die Neuchinger gewappnet: „Auch wenn man dieses Spiel nicht als Maßstab nehmen kann, wollen wir spielerisch da anknüpfen, wo wir am Sonntag aufgehört haben“, betont er. Schmerzhaft wiegen jedoch die Ausfälle von Andi Glöckler, Mladen Stipkovic und Yannic Yoly, weshalb es gegen den Tabellenersten schwer wird: „Neuching ist ein ganz anderes Kaliber. Wir wollen so lange wie möglich auf Augenhöhe agieren – vielleicht ist dann ein Punkt drin“, wünscht sich Böning.

Des einen Freud ist des anderen Leid, wie der FC Finsing 3 vergangene Woche mit 15 Gegentoren schmerzhaft erfahren musste: „Auch wenn wir schon im Juli um eine Spielverlegung gebeten hatten und mit acht Verletzten auf dem Zahnfleisch daherkommen, dürfen wir uns vor allem in der zweiten Hälfte nicht so präsentieren“, zeigt sich Finsings Coach Florian Neubert noch immer enttäuscht. Da es personaltechnisch auch bei den ersten beiden Mannschaften nicht besser aussieht, werde sich sein Team in den nächsten Wochen über die Runden kämpfen müssen. Wenn sein Team jedoch komplett ist, „ist das Ziel Klassenerhalt auch realistisch“, glaubt er. Für Neuberts Gegenüber Sebastian Held könnte die Aufgabe am Wochenende nicht undankbarer sein: „Finsing wird nie wieder 0:15 verlieren und will sich zu hundert Prozent rehabilitieren. Das wird ein ganz schweres Spiel“, ist sich der Trainer des FC Langengeisling 2 sicher. Die Favoritenrolle werde sein Team logischerweise aber „wohl oder übel annehmen müssen“. Auch wenn einige Akteure ausfallen, gibt sich Held optimistisch, denn trotz Urlaubszeit sind in jedem Training mehr als 20 Spieler auf dem Platz.

Von einer solchen Trainingsbeteiligung kann die SG Buch/Forstern derzeit nur träumen. Mit Michael Semmler, Christoph Dondl, Stephan Oeller, Oli Scheierke und Maximilian Stern fallen gleich fünf Spieler mit schweren Knieverletzungen langfristig aus. Aufgeben kommt für Pressesprecher Albert Bowinzki dennoch nicht in Frage: „Wir haben trotz der vielen Ausfälle dennoch genügend Potenzial, auch in schwierigen Situationen zu punkten.“ Wie das gegen das stark gestartete Rot-Weiß Klettham 2 klappen soll: „Anders als gegen Neuching hinten konzentriert stehen, denn aus einer sicheren Defensive heraus gewinnt es sich leichter, als immer einem Rückstand hinterherzulaufen“, sagt der Forsterner Pressechef. Auf einen kleinen Bucher Platz stellen sich derweil die Kletthamer ein, was RWK-Übungsleiter Erich Witt dennoch nicht daran hindert, selbstbewusst in die Partie zu gehen: „Wir wollen die starke Leistung aus dem Erding-Spiel bestätigen und den nächsten Dreier einfahren.“ Im Kader gibt es nur kleine Veränderungen: Flo Förg kehrt zurück, Oli Kurwoski und Nicklas Eckert sind im Urlaub.

Gut vorbereitet sieht sich der FC Schwaig 2. „Wir haben im Training die Defizite aus dem zwar gewonnenen, aber nicht überzeugenden Spiel gegen Walpertskirchen aufgearbeitet und sind bereit“, verrät FCS-Trainer Markus Beck. Zwar habe er mit Felix Ruhs und Marius Seiche im Zentrum zwei Ausfälle zu beklagen, mit einem starken 18-Mann-Kader wolle der FCS gegen den FC Moosinning 3 jedoch „natürlich die Punkte zu Hause behalten“. Auch in Moosinning baut man auf einen breiten Kader, der sich im Vergleich zur Vorwoche nur unwesentlich verändert. Deshalb sei auch gegen Schwaig ein Dreier drin, wenngleich laut FCM-Spielertrainer Sebastian Kollmannsberger die Torausbeute dringend verbessert werden muss: „Wir müssen endlich unsere Chancen verwerten, das ist aber anscheinend schon immer ein Moosinninger Problem, das uns bereits letzte Saison begleitet hat.“

Wie Moosinning scheint auch beim FC Eitting 2 das Toreschießen vergessen geworden zu sein. „Der Punkt zum Saisonauftakt war eindeutig zu wenig und lag vor allem daran, dass wir unsere vielen Chancen nicht genutzt haben“, resümiert FCE-Coach Matthias Kugler vor der Partie gegen den verlustpunktfreien Kreisligaabsteiger FC Neufahrn 2. Den Gegner zählt er wie seine Trainerkollegen zu einem der stärksten in der Liga. Doch positiv stimme ihn vor allem die personelle Lage, denn bis auf Tom Wisnet ist der Eittinger Kader komplett. vs