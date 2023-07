„Feuer und Flamme“ - Schnitzelbaumer wird Coach der Kickerinnen des FC Moosinning

Alexis Schnitzlbaumer trainiert künftig die Kreisliga-Frauen des FC Moosinning. Foto: th © th

Einen erfahrenen Übungsleiter haben sich die Fußballerinnen des FC Moosinning geangelt. Alexis Schnitzelbaumer übernimmt den Posten des Cheftrainers.

Moosinning - Bereits seit sieben Jahren trainiert der ehemalige Fußballer verschiedene Jugendteams beim FCM. Und das auch durchaus erfolgreich: Sowohl mit der D- als auch mit der C-Jugend konnte er in der Vergangenheit den Meistertitel holen. Zusätzlich erkannte der 46-Jährige die Notwendigkeit, auch die Torhüter intensiver zu betreuen. „Es ist nämlich sehr schön zu sehen, dass, wenn man die Keeper trainiert, man auch besser abschneidet“, erklärt Schnitzelbaumer.

Zuerst kümmerte sich der Moosinninger um die Nachwuchstalente zwischen den Pfosten, bevor er ab März auch bei den Frauen das Torwarttraining übernahm. Mit Cornelia Schirmer traf er dabei auf „eine superehrgeizige“ Trainingspartnerin, die aus seiner Sicht eine wahnsinnig gute Entwicklung hingelegt hat. Nachdem kurz vor Saisonende festgestanden hatte, dass der Kreisligist einen neuen Trainer sucht, hat der frühere Kicker sich dazu bereit erklärt, in diese Rolle zu schlüpfen.

„Inzwischen bin ich Feuer und Flamme“

Nach einem anschließenden gemeinsamen Training hatte Schnitzelbaumer nur Positives zu berichten. Denn der Einsatz der Mädels sei „bärenstark“ gewesen. Schon am vorletzten Spieltag stand er gemeinsam mit dem scheidenden Coach Wolfgang Kneidinger an der Seitenlinie, ehe er vor dem abschließenden 3:1-Erfolg gegen den TSV Rohrbach die Mannschaft übernahm. „Inzwischen bin ich Feuer und Flamme“, gibt der Damencoach zu verstehen, der bereits intensiv mit der Planung der neuen Spielzeit beschäftigt ist. Dafür erwartet sich der Trainer von seinen Mädels „vollen Einsatz, eine gute Integration der jungen Damen aus der eigenen Jugend und Spaß und Freude am Spiel. Dann kommt der Erfolg nämlich von allein“. fk