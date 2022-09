Neuer Gruppen-Spielleiter im Kreis Donau/Isar - Schiedsrichter Sievers löst Neubert ab

Thomas Sievers ist neuer Gruppenspielleiter im Kreis Donau/Isar. fuchs © Fuchs

Thomas Sievers übernimmt ab sofort den Posten des Gruppen-Spielleiters im Kreis Donau/Isar. Der 40-Jährige ist seit acht Jahren Schiedsrichter.

Landkreis – Thomas Sievers löste bei der Spielgruppentagung in Altenerding Florian Neubert, der künftig die Funktion des Bezirksfutsal-Beauftragten beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) übernimmt, als Gruppenspielleiter im Kreis Donau/Isar ab. Bisher war der in Eitting wohnhafte 40-Jährige den meisten Kickern in den Landkreisen Freising und Erding – wenn überhaupt – als Schiedsrichter bekannt.

Die ersten Schritte als Fußballer machte Sievers in seiner brandenburgischen Heimat. Verletzungsbedingt musste er seine Karriere jedoch früh beenden. Damals noch ein Teenager, blieb er seinem Steckenpferd aber treu: 1999 machte er die Schiedsrichterprüfung, später coachte er ein Damenteam. 2006 wechselte der 1860-Fan aus beruflichen Gründen nach Bayern, wo er 2014 seine Tätigkeit als Unparteiischer unter dem Dach des BFV wiederaufnahm.

„Als Schiedsrichter muss man ein dickes Fell haben, denn man bekommt schon einige Sprüche gedrückt. Da muss man auch mal weghören und auf Durchzug schalten“, erklärt Sievers, dem als Schiri der Spielfluss wichtig ist. Er versuche, das Spiel laufen zu lassen und nicht jede Kleinigkeit zu pfeifen. Als er hörte, dass sich Neubert anderen Aufgaben im Verband widmen möchte, entschied er sich, erneut als Funktionär Verantwortung zu übernehmen und Kreisspielleiter Ludwig Schmidt als Gruppenspielleiter zu unterstützen. Dort ist er in der Saison 2022/23 für zwei Kreisklassengruppen (3 und 4), drei A- (6,7 und 8), zwei B- (4 und 5) und zwei C-Klassen (4 und 5) zuständig.

Die Beweggründe für das Ehrenamt sind beim ledigen Flughafen-Techniker, der seit über zehn Jahren in Eitting lebt, simpel: „Ich möchte einfach was für den Fußball machen, damit der Amateurbereich nicht ausstirbt und es weiter- und – wenn möglich –wieder aufwärtsgeht. Denn falls irgendwann nur noch ein Funktionär für den Kreis zuständig wäre, dann ist das alles nicht mehr zu schaffen.“ Als Hobby betreibt der 40-Jährige neben dem Engagement im Fußball noch Triathlon. „Da kann man sich mit einem Wettkampf komplett für die nächsten drei Tage verausgaben, und es geht über das Quälen hinaus,“, sagt Sievers. (jfu)