Neuer Trainer für den FC Eitting

Von: Dieter Priglmeir

Künftig FCE-Coach: Thomas Zellermeyr. © FOTO: LEHMANN

Zur neuen Saison wird beim FC Eitting ein neuer Trainer an der Linie stehen. Das meldete der Fußball-Kreisligist. Thomas Zellermeyr übernimmt das Ruder von Markus „Mäcki“ Weber. Und noch eine Überraschung: Fußballchef Hans Faltermaier ist zurückgetreten.

Eitting – Aber nicht nur der 34-Jährige wird zum Saisonende aufhören. Auch seine beiden Co-Trainer Felix Zehetmeier und Michael Pech werden nach der Saison aufhören, wie Weber im Gespräch mit der Heimatzeitung bestätigte. Zudem hat Abteilungsleiter Hans Faltermaier sein Amt niedergelegt, dass nun kommissarisch Wolfgang Ettl und Reinhard Neudecker übernommen haben (Bericht folgt).

„Wir wollten neue Impulse setzen“, sagt Neudecker, der auch 2. Vorsitzender des Vereins ist. „Markus Weber und ich kennen uns schon lange, aus gemeinsamen Bezirksliga-Tagen in Eitting. Ich schätze das Engagement von Mäcki sehr, er ist auf und neben dem Platz stets ein Vorbild für alle Spieler“, so Neudecker weiter. Dennoch wollen die Eittinger mit einem neuen Trainer an der Linie eine neue Phase einläuten.

Neuer Trainer schnappte sich einst die Meisterschaft vor dem FC Eitting

Zellermeyr kommt vom SV Marzling. Mit ihm habe man „einen Trainer gefunden, der von Kopf bis Fuß für den Fußball lebt“, so Neudecker. Mit dem 47-Jährigen bekommt der Verein einen ehemaligen Bayernliga-Spieler, der für die SpVgg Landshut, den TSV Eching, Falke Markt Schwaben und vor allem für SE Freising die Stiefel schnürte. Beim SEF war er auch Spielertrainer, als sich die Domstädter 2009 die Kreisligameisterschaft vor dem FC Eitting schnappte.

Als Trainer war er bereits im Landkreis für den TSV Wartenberg tätig. Neudecker bezeichnet Zellermeyr als „Taktikfuchs und sehr kommunikationsstark“. Letzteres – so die Hoffnung des FCE-Vize – sollte vor allem den jungen Eittinger Spielern zugutekommen. Im Sommer stoßen elf Nachwuchsspieler mit viel Potenzial zum Kader. Zellermeyr soll die Talente an den Herrenbereich heranführen. Neudecker: „Es soll ein Kader mit vielen eigenen Talenten, ergänzt mit guten Spielern aus dem Eittinger Umfeld, aufgebaut werden.“ Zellermeyr freue sich riesig über das Vertrauen und die Aufgabe in Eitting. Mit jungen Spielern zu arbeiten, gepaart mit erfahrenen Akteuren – da könne etwas Großartiges in Eitting entstehen.

Auch die zweite Mannschaft bekommt Neuzugang vom SV Marzling

In der zweiten Mannschaft soll Matthias Kugler die Arbeit von Harry Ludwig, Stefan Köckeis und Christian Westermair übernehmen. Kugler war bisher wie Zellermeyr beim SV Marzling. Neudecker dazu: „Mit Kugler und Zellermeyr wollen wir die Mannschaften wieder näher zusammenführen.“

Weber war während der Corona-Saison vom SC Kirchasch nach Eitting gewechselt. Unter seiner Führung kehrte das Team wieder zurück ins Feld der Spitzenteams der Kreisliga. Er hatte schon vor geraumer Zeit das Gespräch mit der FCE-Führung gesucht, nachdem bekannt geworden war, dass Zehetmeier und Pech berufsbedingt kürzer treten wollen und nicht mehr Co-Trainer sein können. Weber: „Es war klar, dass ich Unterstützung brauche.“ Er hätte durchaus mit einem Mann an der Linie leben können, sagt er. Die Gespräche mit Verein und Zellermeyr hätten aber gezeigt, dass die Vorstellungen zu weit auseinander gingen. Das Integrieren junger Spieler befürwortet zwar auch Weber, „aber man darf dabei die erfahrenen Spieler nicht vergessen“. Klar sei natürlich auch, dass er bis Saisonende die Mannschaft mit vollem Einsatz professionell weiter betreuen und auch spielen werde, um dann im Sommer mit der bestmöglichen Platzierung zu gehen. Und dann? „Ich bin derzeit mit dem Hausbau beschäftigt und nehme das ganz locker. Ich höre mir Angebote an und entscheide dann ganz ruhig, ob da das Richtige dabei ist.“