Neun Finsinger erkämpfen sich in Schwabing einen Punkt

Auch gestern ging der FC Finsing wieder an seine Grenzen.

von Dieter Priglmeir

Nach einer prekären Schlussphase mit zwei Verletzten hat sich der FC Finsing ein gerechtes Remis in Schwabing erkämpft.

Finsing– Mit einem leistungsgerechten 1:1-Remis kehrte der FC Finsing am Dienstagabend von FC Schwabing zurück. Der FC zeigte in dieser Partie der Bezirksliga Nord eine gute Leistung, hatte die besseren Chancen und am Schluss zwei Mann weniger auf dem Platz.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase bot sich dem FC die erste Chance. Nach einem Eckball von Florian Hölzl setzte Thomas Gasda die Kugel volley aus elf Metern mit dem rechten Fuß knapp am rechten Pfosten vorbei. Kurz darauf kam Schwabings Bastian Busch nach einem 60-Meter-Pass an den Ball und prüfte mit seinem Kracher aus 20 Metern erstmals Finsings Schlussmann Sebastian Lehmer, der dann eine Minute später tatsächlich geschlagen war. Nach einem Eckball auf den langen Pfosten köpfte Luis Sarisakal in die Mitte, wo Konstantin Steinmaßl nur noch abzustauben brauchte.

Aber die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken und attackierten die Schwabinger nun früher. Sehenswert war das 50-Meter-Solo von Leo Hölzl. Er passte zu Markus Rickhoff. Dessen Flanke verarbeitete Florian Hölzl perfekt. Er spielte noch einen Gegenspieler aus, schoss aber aus sieben Metern knapp am Tor vorbei.

Nach einer Trinkpause ging es weiter. Inzwischen lag der Platz fast ganz im Schatten – durchaus angenehm bei Temperaturen von 30 Grad. Ein Problem für die Keeper: Die Sonne stand schon extrem tief. Da wurde es umso schwerer, hohe Bälle aus der Luft zu pflücken, zumal die Schwabinger mit Eckbällen immer gefährlich waren. Und auch bei den zweiten Bällen waren die Platzherren zumeist Sieger. Die Münchner waren nun feldüberlegen, leisteten sich dann aber einen katastrophalem Rückpass der Schwabinger, der viel zu kurz geriet. Hannes Behm sprintete dazwischen, lief auf Keeper Fabian Müske zu, der gegen seinen Schlenzer aus 13 Meter ins rechte Eck keine Chance hatte (40.).

Der Auftakt der zweiten Halbzeit gehörte der Heimelf. Erst probierte es Mohenned Al-Dulaimi aus 20 Metern, scheiterte aber an Lehmer. Kurz darauf wurde es richtig brenzlig für Finsing. Lehmer hatte außerhalb des Strafraums mit dem Fuß nicht konsequent genug geklärt. Adnan Karim zögerte nicht, nahm den Ball direkt aus 30 Metern, verfehlte aber das leere Tor. Im Gegenzug bediente Florian Hölzl seinen Bruder Leo, der im Strafraum noch einen Gegenspieler ausspielte, aber aus elf Metern an Müske scheiterte.

Der Schwabinger Keeper zeigte kurz noch zweimal seine Klasse. Als der Ball über drei Stationen in den Strafraum zu Markus Rickhoff kam, war Müske um Bruchteile von Sekunden eher am Ball. Dann lief Behm nach einem tollen Pass von Josef Weber allein aufs Schwabinger Tor, doch der Schlussmann fischte den Flachschuss aus dem Eck.

Und nochmal mussten die Schwabinger tief durchschnaufen. Nachdem Leo Hölzl an Jonas Jehles Trikot gezerrt hatte, trat dieser nach. Der Schiedsrichter ahndete diese Tätlichkeit aber nur mit Gelb. Damit wurde die Schlussphase mit viel Kampf und Krampf eingeleitet. Am Ende sehnte der FCF den Schlusspfiff herbei, da nach drei Auswechslungen auch noch Florian Hölzl und Valentin Bachmeier verletzt raus mussten. Den Punkt rettete Keeper Lehmer, der erst einen Kopfball von Karim parierte und auch Jehles Nachschuss mit einem Reflex auf der Linie entschärfte.

Robert Hartmann/Dieter Priglmeir