Drei Neuzugänge und viel Nachwuchs im Kader - SpVgg Altenerding startet in die Saison

Teilen

Willkommen im Kader: Trainer Pedro Locke (hinten, l.) und Sportlicher Leiter Matthias Dasch (r.) begrüßen die Neuzugänge (stehend, ab 2. v. l.) Matthias Loner, Domenik Gruber, Hakan Acinal sowie (vorne, v. l.) Lukas Loher, Simon Wolf und Christoph Luberstetter. © Heilmaier

Die SpVgg Altenerding hat das Training für die Kreisklassen-Saison aufgenommen. 28 Spieler waren bei der ersten Einheit an Bord, darunter einige Neuzugänge.

Altenerding – Bei Kreisklasse-Aufsteiger SpVgg Altenerding hat die Saisonvorbereitung begonnen. „Die Feierlichkeiten sind endgültig abgeschlossen, und jetzt richten sich unsere Blicke nach vorne, und wir wollen bestens vorbereitet ins neue Spieljahr gehen“, sagt Trainer Pedro Locke.

Der Coach und der Sportliche Leiter Matthias Dasch konnten beim ersten Training nach der kurzen Sommerpause 28 Spieler begrüßen. Neben den bereits vermeldeten Neuzugängen Matthias und Lukas Loher konnte mit Hakan Acinal ein weiterer Neuer begrüßt werden.

Hakan Acinal kehrt nach elf Landesliga-Einsätzen zurück zur SpVgg Altenerding

Der 19-jährige Moosburger ist bei der SpVgg kein Unbekannter, schnürte er doch in der Jugend schon die Schuhe für die Veilchen. Er wurde damals vom heutigen Herrentrainer Locke trainiert. Die pfeilschnelle Offensivkraft folgte seinem Coach 2018 schließlich zur SpVgg Landshut, wo er unter anderem in der A-Junioren-Bayernliga eine tragende Säule war. Vergangene Saison feierte er dann sein Debüt im Herrenbereich. Elf Einsätze in der Landesliga sind für einen so jungen Spieler durchaus beachtlich. Um jedoch zu mehr Spieleinsätzen zu kommen, entschied sich Acinal dann zur Rückkehr nach Altenerding.

„Ich habe den Kontakt zu Pedro nie verloren, und nachdem auch viele Freunde in Altenerding spielen, war der Wechsel zur SpVgg trotz anderer Angebote für mich die mit Abstand beste Option, weil ich davon überzeugt bin, dass wir mit dieser starken Mannschaft auch in der Kreisklasse für Furore sorgen können“, betont Acinal. „Hakan besitzt eine herausragende Qualität und passt perfekt in unser Anforderungsprofil“, schwärmt Trainer Locke. „Er ist sehr jung, hoch talentiert, enorm ehrgeizig und passt auch menschlich in unser Team, sodass ich mir eine Menge von ihm verspreche.“

SpVgg Altenerding: Erstes Testspiel am Sonntag gegen den FC Bonbruck

Bereits an diesem Sonntag kann er sich zeigen, denn um 16 Uhr gastiert Kreisligist FC Bonbruck im Sepp-Brenninger-Stadion zum ersten Testspiel. Locke hat bei der Aufstellung die Qual der Wahl. Denn neben den drei „regulären“ Neuzugängen aus dem Juniorenbereich, Domenik Gruber, Christoph Luberstetter und Simon Wolf, rücken noch einige Jugendspieler nach.

Nachdem der Bayerische Fußball-Verband die Entscheidung, eine zweigleisige BOL-Staffel einzuführen, revidiert hat, wird der Herrenkader nun zusätzlich mit den Akteuren des Jahrganges 2004 verstärkt. „Ich freue mich sehr auf unsere eigenen Jugendspieler“, schwärmt Locke. „Ich kann es kaum erwarten, mit diesen Jungs zusammenzuarbeiten und sie weiterzuentwickeln, denn sie verfügen über ein sehr großes Potenzial.“ (anh)