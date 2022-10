Nicht schon wieder ein Remis - Moosinning steht gegen Schlusslicht Rosenheim unter Druck

Kann der FC Moosinning ein weiteres Mal zu Null spielen? © Lehmann

Der FC Moosinning trifft in der Bezirksliga auf den SB Rosenheim. Trotz der schlechten Tabellensituation des Gegners warnt FC-Coach Ball vor den Gastgebern.

Moosinning – Als klarer Favorit geht der FC Moosinning ins Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellenletzten SB DJK Rosenheim. „Es ist aber nicht ausschlaggebend, dass sie Letzter sind. Das ist eine junge Mannschaft, die einen ordentlichen Ball spielt“, sagt FCM-Trainer Georg „Giggs“ Ball. Im Abschlusstraining habe er seiner Mannschaft gesagt, sie müsse zeigen, wer der Chef im Ring ist.

Ball warnt vor den Rosenheimern, die zwar den letzten Platz belegen, aber bereits 27 Tore geschossen haben. In dieser Kategorie haben sie den anderen Mannschaften im Abstiegskampf einiges voraus. Besonders torgefährlich ist dabei Omer Jahic, der Stürmer war bereits sieben Mal erfolgreich.

Dafür zeigt sich die Defensive äußerst anfällig. Rosenheim stellt die schwächste Abwehr der Bezirksliga. Der FC Moosinning stellt den Gegensatz dar. Defensiv ist das Team äußerst stabil: „In den vergangenen fünf Spielen haben wir dreimal zu Null gespielt, so wollen wir auch am Samstag auftreten“, kündigt Ball schon mal an.

Dafür läuft es in der Offensive immer noch nicht wie gewünscht. „Das Toreschießen fällt uns jetzt schon eine längere Zeit sehr schwer“, kritisiert Ball.

So konnte Moosinning keines der drei vergangenen Spiele gewinnen, jedes Mal stand ein Unentschieden zu Buche. Vor der letzten Partie der Hinrunde resümiert der Coach: „Nach dem durchwachsenen Saisonstart haben wir die Situation in den Griff bekommen. Wir konnten in Ruhe arbeiten, dafür danken wir auch dem Vorstand für sein Vertrauen.“

Außerdem lobt er Torhüter Aaron Siegl und Kapitän Johannes Volkmar. Die beiden seien von enormer Bedeutung für die defensive Stabilität. Zu den Personalien: Alim Calis wird nicht dabei sein, Christoph Kollmannsberger ist noch fraglich. Neu im Kader ist Fabian Ulitzka. Mit einem Sieg würde der FCM die Hinrunde mit 23 Punkten und im gesicherten Mittelfeld abschließen. (Lukas Christofori)

Tipp: 3:2 für Moosinning

Der FCM-Kader

Siegl, Volkmar, Haumann, G. Ball, Haas, A. Auerweck, Eschbaumer, Kollmannsberger (?), Reiser, Treffler, T. Auerweck, Lanzinger, Jakob, Lechner, C. Ball, D. Auerweck, Ulitzka