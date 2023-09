Kreisliga 2: Knappe Niederlagen für SV Eichenried und SC Moosen - SpVgg Altenerding ungeschlagen

Gehalten: Eittings Torwart Noah Mpatsios pariert einen Gewaltschuss von Michael Kopp (nicht im Bild). Felix Schmieg (l.) und Andreas Kostorz (r.) sehen es aus nächster Nähe. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

In der Kreisliga Donau/Isar 2 konnten der FCA Unterbruck, der FC Eitting und der FC Lengdorf am Wochenende Auswärtssiege feiern. Die SpVgg Altenerding baute ihre Ungeschlagenserie aus.

Kirchaschs Pressesprecher Walter Pelzl sagte es klipp und klar: „Wir waren der deutliche Verlierer.“ Quasi keinen Stich machten die Hausherren vor allem im ersten Durchgang, der SC spielte unbeweglich und kreierte sich quasi keine Kombinationen, „wir hatten durch die Bank keine Chance“, so Pelzl weiter.

SC Kirchasch - FCA Unterbruck 0:4

Dennoch gehörte den Hausherren die erste Offensivaktion. Nach einem Brucker Fehlpass scheiterte Sebastian Maier aus spitzem Winkel an FCA-Keeper Michael Zachskorn (2.). Und nur zwei Minuten später lagen die Gäste in Führung, nach einem Steilpass war Andi Hohlenburger allen davon geeilt und schloss ab (4.).

Jetzt war Unterbruck drin in der Partie, Mitte des Durchgangs hatte sich Matthias Hayer über rechts bis zur Grundlinie durchgespielt, den anschließenden Rückpass konnte Matteo Kern sicher verwerten (22.). Eine Standardsituation brachte das 3:0, nach einer Ecke köpfte Zacherl im Zentrum ein (39.).

Nach dem Wechsel schaltete Unterbruck einen Gang zurück. Weil aber Kirchasch nicht stärker wurde, folgte noch das 4:0. Nach einer Lindner-Freistoßflanke traf Linus Hayer erneut per Kopf. „Das war eine absolut verdiente Niederlage, Unterbruck war gieriger und griffiger“, schloss Pelzl. Am Ende stand Kirchasch nur noch zu zehnt auf dem Platz, nachdem Bastian Bönisch nach wiederholtem Foul frühzeitig hatte runter müssen (77.).

SV Eichenried - FC Eitting 1:2

Ein Pflichtsieg war’s gegen den Tabellenletzten, mehr aber auch nicht. Ein wirklich brillantes Spiel seiner Elf sah Sprecher Wolfgang Ettl nicht, „unsere Mannschaft dachte wohl, dass es von alleine geht“. Deswegen war es ein mühevolles und aufreibendes Match gegen aufopferungsvoll kämpfende Eichenrieder, „für den neutralen Zuschauer war’s heute ein schweres Spiel“.

Aber eines, in dem die Eittinger zumindest in Führung gegangen waren. Eine Ecke von rechts schätzte Felix Zehetmaier im Zentrum goldrichtig ein und erzielte mit einem sehenswerten Kopfball die Führung (22.). Doch die Hausherren meldeten sich noch vor dem Seitentausch zurück, verantwortlich war dafür ein ruhender Ball nach einem Foul, das so aber nicht hätten gegeben werden dürfen, wie Ettl anmerkte. Maximilian Finke war’s egal, er drosch den Freistoß aus 20 Metern humorlos in den Winkel (45.).

In Halbzeit zwei dominierten die Eittinger dann nicht mehr so klar, mehr als ein paar Kontermöglichkeiten, die der FC aber nicht konsequent zu Ende spielen konnte, sprangen nicht heraus. Und so war es Flo Huber, der zumindest einen Spielzug zum 2:1 abschloss (54.).

SpVgg Altenerding - TSV Allershausen 1:0

Sie bleiben defensiv das Maß aller Dinge in der Kreisliga 2, erst drei Gegentreffer mussten die Neulinge aus Altenerding heuer in sieben Partien hinnehmen. Im ersten Durchgang hatte die SpVgg allerdings Glück, dass Alexander Holzmaier nach einer Stiller-Freistoßflanke knapp vergab (43.).

Nach dem Seitenwechsel trat Altenerding mehr aufs Gas und kam zunächst auch zu guten Möglichkeiten. Einmal scheiterte Leart Billali aber an TSV-Keeper Florian Stenzenberger, wenig später wurde ein Schuss von Leonardo Tunjic gerade noch abgefälscht. Am Ende reichte es dann aber doch noch zum Sieg, Pedro Flores vollstreckte einen gut vorgetragenen Angriff nach einen Abwehrschnitzer der Gäste (81.). „Das 1:0 entspricht dem Verlauf, wir haben schon verdient gewonnen“, berichtete Spartenchef Andreas Heilmaier.

SC Moosen - FC Lengdorf 1:2

Durchaus enttäuscht waren die SC-Kicker am Sonntagnachmittag. Denn gegen Lengdorf wäre für den Tabellenvorletzten durchaus was drin gewesen, „einen Punkt hätten wir schon holen können“, ärgerte sich Trainer Marcus Balbach hinterher entsprechend. Da aber Fußball nicht im Konjunktiv stattfindet und zudem individuelle Fehler eiskalt bestraft werden, stand Moosen erneut mit leeren Händen da.

Beim 1:0 hatten es die Lengdorfer dabei wunderbar über außen gespielt, die abschließende Hereingabe brauchte Maximilian Mayer dann aus zwei Metern nur noch über die Linie zu drücken (10.). Und nur drei Minuten später war der Drops gelutscht, als es Moosen nicht schaffte, den Ball ordentlich aus der Gefahrenzone zu bringen. Martin Lechner stand an der Strafraumgrenze parat und schlenzte das Leder eiskalt zum 2:0 in die Maschen.

Doch Moosen wollte sich noch nicht so ganz aufgeben und kam schließlich noch vor dem Seitentausch zum Anschlusstreffer, Andreas Forsthuber hatte einen guten Spielzug über außen in der Mitte veredelt (43.). Nach dem Seitenwechsel traten die Sportclub-Mannen dann viel aktiver und wacher auf, doch zwei Mal fanden die Moosener Angreifer in Gäste-Keeper Johannes Preis ihren Meister. Kurz nach dem Seitenwechsel scheiterte erst Tobias Huber, ehe auch Tobias Holzner in der Schlussphase vergab. (Matthias Spanrad)