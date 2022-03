TSV Buchbach: Null Grad, null Tore, null Punkte

Unerreichbar: Obwohl Buchbachs Keeper Andreas Steer richtig hoch sprang, kam er an diese Flanke nicht ran. © Michael Buchholz

Der TSV Buchbach wartet in der Regionalliga weiter auf den ersten Sieg des Jahres 2022. Gegen Greuther Fürth II setzte es bereits die dritte Niederlage.

Buchbach – Die Rot-Weißen unterlagen nach schwacher Vorstellung am Mittwochabend im Nachholspiel vom 24. Spieltag dem Vorletzten SpVgg Greuther Fürth II mit 0:2 (0:2) Toren. Damit wartet die Mannschaft von Andi Bichlmaier und Marcel Thallinger seit fünf Runden auf einen Punktgewinn.

Vor der Minuskulisse von 285 Zuschauern kam Buchbach bei Temperaturen um Null Grad eigentlich ganz gut ins Spiel, doch der Anfangselan war nur ein kurzes Strohfeuer, das die Fans nicht wärmte. Schon nach zehn Minuten übernahm das Kellerkind aus Fürth die Initiative, hatte eine erste Möglichkeit durch Willi Kamm und ging in der 24. Minute durch Daniel Adlung in Front: Nach einem Fehlpass von Marcel Spitzer spielten die Fürther direkt in die Spitze, Afimico Pululu leistete mit einem präzisen Grundlinien-Pass die Vorarbeit, sodass der Ex-Profi aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste.

Buchbach fand in der Folge keine Antwort, agierte viel zu umständlich, leistete sich zahlreiche Fehler im Aufbau und konnte so keinen nennenswerten Druck erzeugen. Einzig Tobi Sztaf hatte in der 29. Minute nach Zuspiel von Thomas Winklbauer eine dicke Chance, wurde aber vier Meter vor dem Tor noch geblockt. Das pomadige Spiel der Rot-Weißen wurde in der 34. Minute erneut bestraft, diesmal nach einem ruhenden Ball: Viktor Miftaraj köpfte aus sechs Metern relativ unbedrängt einen Freistoß von Adlung ein. Und hätte Nick Lockermann die Kugel in der 38. Minute aus kurzer Distanz nicht knapp neben den Pfosten gesetzt, wäre der dritte Treffer fällig gewesen.

Im zweiten Abschnitt kamen die Gastgeber mit mehr Schwung aus der Kabine, doch Fürth verteidigte stark, unterband praktisch alle Buchbacher Angriffe. Lediglich in der 55. Minute hätte es scheppern können, als SpVgg-Torwart Leon Schaffran erst eine Direktabnahme von Marco Rosenzweig entschärfte und der nachfolgende Kopfball von Marcel Spitzer von der Linie geschlagen wurde.

Unterm Strich einer der schwächsten Buchbacher Auftritte in dieser Saison. Da bedarf es am Samstag um 14 Uhr einer deutlichen Steigerung, um gegen den FC Augsburg 2 endlich wieder mal etwas Zählbares einzufahren. (Michael Buchholz)