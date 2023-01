Oberbayerns Elite zu Gast in Oberding

Von: Dieter Priglmeir

Sonderschichten fahren derzeit die Fußballerinnen des FC Langengeisling unter der Leitung von Martin Platzer (r.) von mp Coaching. © privat

Der FC Forstern ist Topfavorit bei den U 17-Juniorinnen und will mit der SG Moosinning auch die U15 des FC Bayern ein wenig ärgern. Die Langengeislinger Fußballfrauen haben ein Doppelprogramm vor sich.

Langengeisling/Oberding – Das wird ein Wochenende mit sehr wenig Schlaf für die Fußballerinnen des FC Langengeisling. Am Freitag machen sie sich auf den Weg zum 380 Kilometer entfernten SC Sand. Der ehemalige Bundesligist aus Baden-Württemberg lädt zum Hallenturnier ein. Und neben Teams wie dem 1. FC Schweinfurt 05, dem Karlsruher SC und dem französischen Vertreter FC Mulhouse hat sich eben auch der Bezirksoberliga-Aufsteiger angemeldet.

Ganz unbekannt ist der FCL dort nicht, hatte er sich doch in einem hochkarätig besetzten Turnier – noch vor Corona – bis in in Finalrunde gespielt. Sollten die Geislingerinnen auch diesmal so erfolgreich sein, könnte es schwierig werden für das Turnier am Tag darauf: dem Oberbayernfinale im Frauenfußball.

Stolzer Veranstalter FC Schwaig

Die Oberdinger Dreifachturnhalle (Hauptstr. 64) steht am Wochenende ganz im Zeichen des Frauenfußballs. Am Samstag spielen die jeweils sechs besten U 13- und U 17-Teams ab 9.30 Uhr ihren Meister aus, am Sonntag sind dann die U 15-Juniorinnen (9.30 Uhr) und Frauen (14 Uhr) dran. Ausrichter ist der FC Schwaig, der sich laut Spielleiterin Birgit Schauer schon vor Corona dafür beworben hatte. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das machen dürfen – noch dazu in einer der schönsten Hallen Oberbayerns“, sagt Alfredo Sansone, Abteilungsleiter Nachwuchs und Frauen beim FCS und verspricht: „Wir sind gut darauf vorbereitet.“ Ein eigenes Team hat der FCS nicht am Start, die Frauen waren in der Quali knapp gescheitert (wir berichteten).

Überhaupt ist das U 13-Feld ohne Landkreisbeteiligung. Dagegen tritt am Nachmittag mit der U 17 des FC Forstern ein Team an, das laut Schauer „klarer Favorit“ ist. In der Bayernliga hat die Truppe von Trainer Max Kaifel alle Spiele bisher klar gewonnen. Und auch in der Halle zeigte der FCF bereits seine Klasse, indem er vor Kurzem den FC Bayern hinter sich ließ (wir berichteten). Diesmal geht es gegen den FC Ingolstadt und traditionell starke Frauenteams aus München (Wacker, FC Stern), doch ist Forstern der große Wurf durchaus zuzutrauen.

FCF-Coach Kaifel: Bayernliga ist wichtiger

Der Fokus des Teams liege bei der Bayernliga-Meisterschaft, sagt Kaifel. „Somit gehen wir grundsätzlich nur mit Mädels in die Halle, die zu 100 Prozent beschwerdefrei sind.“ Die Chancen für das Bezirksfinale seien „gut, allerdings haben die letzten Turniere gezeigt, dass in der Halle jeder jeden schlagen kann. Wir waren zweimal im Finale gegen Bayern. Einmal haben wir gewonnen und einmal im Sechsmeterschießen verloren.“ Sein Team sei stark genug, um weit zu kommen. „Oftmals gehört allerdings das nötige Glück dazu, vor allem auf die Handballtore.“ Bei den vielen Bayern- und Landesligisten könne jeder jeden schlagen. „Es haben ja alle Teams in diesen Ligen, und es sind ja leider nur vier Feldspielerinnen.“

Von Erfolg zu Erfolg eilen derzeit die Forsterner U 17-Junioren. In Oberding stehen die Chancen gut für den nächsten Coup. © fcf

Bei den U 15-Juniorinnen sieht Kaifel – wie auch Schauer – den FC Bayern aufgrund seines breiteren Kaders als klaren Favoriten, „wobei das Ziel schon ist, die Bayern ein wenig zuärgern und schwitzen zu lassen. Vielleicht gelingt am Ende die Sensation“, sagt Kaifel in Richtung der SG Moosinning/Forstern.

Als klaren Außenseiter sieht sich dann am Nachmittag der FC Langengeisling. „Das Bezirksfinale ist mit zwei Bayernligisten und zwei Landesligisten sehr stark besetzt“, sagt Trainer Stefan Karamatic und weist auf das – schon seit Monaten feststehende – Turnier in Sand hin, das doch ziemlich Kraft kosten wird. „Da wir wohl erst gegen 5 oder 6 Uhr in der Früh zurückkommen, mache ich mir nicht viel Hoffnung. Aber das Mindestziel haben wir mit der Quali fürs Bezirksfinale ohnehin schon erreicht. Alles andere ist Bonus.“

FCL-Frauen sind krasser Außenseiter

Hier gebe es keine Zielvorgabe „außer Spaß am Hallenfußball zu haben“, sagt Karamatic, der krankheitsbedingt auf wichtige Spielerinnen am Sonntag verzichten muss, „aber der Kader ist gut besetzt, um mit den großen mitzuspielen“. Die Favoriten bei den Frauen sind laut Spielleiterin Birgit Schauer der FC Ingolstadt und der FC Stern München.

Die Turniersieger qualifizieren sich für die bayerischen Meisterschaften, die am 4. Februar für die U 17 in Dingolfing stattfinden. Am 11. Februar spielen die Frauen in Bad Neustadt. Den Abschluss bilden die U 15-Mädels am 4. März in Herrieden.

Turnierplan

U 13-Juniorinnen (Sa., 9.30 Uhr): FC Stern München, FFC Wacker München, SG Gröbenzell/Puchhiem, SG Penzberg, SV Aubing, TSV Rohrdorf.

U 15-Juniorinnen (So.,9.30 Uhr): FC Bayern München, FC Stern München, FFC Wacker München, SG Moosinning/Forstern, SG Penzberg, TSV Gilching.

U 17-Juniorinnen (Sa., 14 Uhr): FC Forstern, FC Ingolstadt, FC Stern München, FFC Wacker München, SG Penzberg, TSV Gilching/Argelsried.

Frauen (So., 14 Uhr): FC Stern München, FFC Wacker München 2, FC Langengeisling, FC Ingolstadt, SpVgg Markt Schwabener Au, TSV Gilching/Argelsried