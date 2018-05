Oberding feiert Meisterschaft, Hallbergmoos III überraschende Zähler

A-Klasse 7: Alle Spiele

von Markus Schwarzkugler schließen

Walter Pelzl - Redakteur schließen

Oberding setzt sich die Krone auf: Mit einem abgeklärten 2:0-Erfolg konnten die Turnen vor heimischem Publikum die Meisterschaft feiern. Ebenfalls happy sind die Reservisten aus Hallbergmoos: Die dritte Mannschaft des Landesligisten schnappte sich drei wichtige Zähler gegen die Sportfreunde aus Schwaig.

SpVgg Altenerding II - FC Finsing II 1:4

Auf verlorenem Posten standen die Veilchen gegen eine junge Reserve des Bezirksligisten. Die Gäste erzielten die frühe Führung durch Michael Helneder, der goldrichtig stand, als das Leder billardmäßig von der Unterkante der Latte an den Pfosten und dann dem Torschützen vor die Füße prallte (5.). Felix Reiser staubte nach einem Durcheinander im Finsinger Strafraum zum Ausgleich ab, doch gegen den Tempofußball der Gäste war kein Kraut gewachsen. Andre Göthlich erzielte die Tore zwei und vier der Gäste, Lukasz Wojciechowski traf per Elfmeter.

TuS Oberding - SpVgg Eichenkofen 2:0

Riesenjubel in Oberding: Durch den Heimerfolg gegen die SpVgg Eichenkofen hat die Mannschaft den Meistertitel eingetütet. Mit einem Doppelschlag wies der Spitzenreiter den Nachbarn aus Eichenkofen früh in die Schranken. Philipp Ott ließ auf der rechten Seite seinen Gegenspieler stehen und hatte mit einem Schrägschuss ins lange Eck Erfolg (26.). Nur zwei Minuten später netzte Sebastian Stemmer ein. Einen strammen Schuss von Rene Windisch klärte SpVgg-Keeper Dennis Just noch, doch den Nachschuss musste er passieren lassen. Eichenkofen hatte nur eine nennenswerte Tormöglichkeit durch David Lutzny, der aber an TuS-Torwart Andreas Stürzer scheiterte.

VfB Hallbergmoos III - FC SpFr Schwaig II 2:1

Überraschend holten sich die stark abstiegsbedrohten Gastgeber drei Punkte. Ein 30-Meter-Knaller von Florian Schmidt schlug als Flatterball im Tor der Gäste zur 1:0-Führung ein (34.). Die Partie plätscherte vor sich hin, bis Gästespieler Kevin Krust die Platzherren durch sein Eigentor auf die Siegerstraße brachte. Der Anschlusstreffer durch Barnabas Arva in der Nachspielzeit diente nur mehr der Ergebniskosmetik.

FCA Unterbruck II - FC SpFr Eitting II 3:0

Theoretisch könnte der FC Eitting 2 noch in die B-Klasse absteigen. Doch da müsste schon einiges zusammengekommen. Dass mit dem Klassenerhalt noch nicht alles klar ist, hat er der 0:3-Pleite beim FC Ampertal Unterbruck zu verdanken. Nach dem 3:2-Erfolg im Hinspiel hat der FCE damit den direkten Vergleich verloren und steht zwei Spiele vor Schluss sechs Punkte vor dem FCA, der sich auf dem ersten Abstiegsplatz befindet. Für die Hausherren ist das rettende Ufer nun nur noch einen Punkt entfernt. Auf Siegeskurs waren die Ampertaler bereits nach neun Minuten: Kapitän Christian Poje brachte die Mannschaft von Trainer Franz Knoll früh in Führung. Nach einer halben Stunde besorgte Heiko Wachtler den zweiten Unterbrucker Treffer. Spätestens in der 86. Minute war die Sache erledigt: Jonas Strahsen erzielte den 3:0-Endstand, der die Gastgeber weiter hoffen lässt. wp/mas