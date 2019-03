DER LIGACHECK der Kreisklasse

von Dieter Priglmeir schließen

Bescheiden bleibt Oberdings Trainer Hans Bruckmeier, und das trotz guter Vorbereitung und Platz fünf: „Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt.“

Respekt hat er vor der Walpertskirchener Sturmreihe Königsmark, Jovanovic und Baumann, der seine Sperre abgesessen hat –Bratislava statt Fußball: Walpertskirchens Vize-Kapitän Phillip Gassner bekam zum 30. Geburtstag ein Wochenende in der Slowakei geschenkt. Trainer Josef Heilmaier ist dennoch zuversichtlich. Das liegt auch am 3:0-Testspielsieg gegen Klettham und der Tatsache, dass außer Gassner alle an Bord sind –Schützenfest?Die Chancen, dass es in der Partie zwischen Aspis Taufkirchen und dem SV Eichenried richtig kracht, stehen gut: Im Hinspiel gab es ein knackiges 4:4 – Die Anschlusschance:Zwei Siege hat die DJK Ottenhofen erst auf dem Konto. Schlechtester Sturm, löchrigste Abwehr – trotzdem fehlen nur vier Punkte auf die spielfreie SpVgg Altenerding

Die Spiele und unsere Tipps: Aspis Taufkirchen - SV Eichenried (3:4). Sonntag, 15 Uhr: SC Moosen/ - SV Buch (1:3), TSV Wartenberg - Türk Gücü (2:1), SV Walpertskirchen - TuS Oberding (2:1), DJK Ottenhofen - FC Moosinning II (3:2), 17 Uhr: Forstern - Kirchasch (0:3). pir/il