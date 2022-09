Ohne den Doppeltorschützen gegen den Tabellenführer

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Der Käser-Salto: Walpertskirchens Torjäger beim Jubel. F.: cr © Christian Riedel / fotografie-ri

Der TSV Wartenberg will dem TSV Eching dennoch ein Bein stellen – Wörther Personalnot

Landkreis – Freisinger Teams geben derzeit den Ton an in der Kreisliga 2. In der Tabelle ist aus dem Landkreis Erding einzig Aufsteiger Moosinning 2 oben dabei.

Beim FC Eitting fallen diesmal Fredi Neudecker und Flo Huber aus, nachdem letzten Samstag beim 2:3 in Allershausen zehn Mann gefehlt hatten. „In der zweiten Halbzeit haben wir trotzdem ganz stark gespielt, aber nur ein Tor geschossen“, blickt Trainer Thomas Zellermeyr zurück. Daran soll sein Team anschließen gegen die „Sparfüchse der Liga“. Drei Treffer hat der SV Kranzberg in sechs Spielen erzielt, mit elf Gegentreffern aber auch nicht allzu viele kassiert.

Beim SC Kirchasch sieht es personell noch schlechter aus als letzten Sonntag, berichtet Spielertrainer Alexander Mowrczynski. „Beim Training mit allen drei Mannschaften waren es etwa 30 Leute, aber nur sechs von der Ersten“. Er geht davon aus, „dass es 13 Feldspieler werden könnten, mit Urlaubsrückkehrern und Genesenen ohne Training“. Letzten Samstag rief ihn Sven Kouame, einer der beiden Keeper, nach der Lektüre der Heimatzeitung an, „ob er oder Maxi Bals nun Feldspieler machen müssen“. War nicht nötig und sollte es auch diesmal nicht sein.

Der TSV Hohenwart hat mit seinem 2:1-Auswärtssieg bewiesen, dass Kirchasch-Gegner FCA Unterbruck auch trotz Andreas Hohlenburger zu packen ist. Der 31-Jährige kam vom Landesligisten Freising zu seinem Heimatclub zurück. Zehn Tore in fünf Spielen – er scheint für diese Liga überqualifiziert zu sein.

Zum TSV Hohenwart muss der FC Lengdorf diesmal, und wieder mit dabei ist Spielertrainer Gianfranco Soave. „Baresi“, so sein Spitzname, hat seine drei Spiele nach einer Roten Karte abgesessen. Hohenwart hat seit der 1:3-Heimniederlage gegen Moosinning aus den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden geholt. Lengdorf stoppte zuletzt mit einem 2:0 in Kranzberg den Abwärtstrend.

„Endlich mal ohne Gegentor.“ Maxi Kronseder, Kapitän und Co-Trainer des TSV Wartenberg, war nach dem 5:0-Sieg in Kirchasch doppelt zufrieden. Den Schwung will man gegen Tabellenführer TSV Eching mitnehmen. Der zweifache Torschütze Daniel Werner und Johann Eschbaumer fehlen diesmal. Manuel Engl ist schon länger nicht dabei, zurück sind Benedikt Höflein und Martin Maier.

„Personell entspannt es sich ein bisserl“ für Josef Heilmeier, den Trainer des SV Walpertskirchen. Dennoch, der Langzeitverletzte Stefan Hannebauer wird bis zum Winter ausfallen, Kilian Scheichel hat gesundheitliche Probleme und Flo Rauch, „der sehr gut drauf war, hat’s am Innenband erwischt“. Hinter Flo Baumann steht noch ein Fragezeichen. Von ihrer Alpenüberquerung sind Philipp Weber und Josef Göß zurück. „Die sind topfit und haben im Training gezeigt, dass sie noch wissen, wie Fußball geht“. Für Thomas Pfanzelt wird erneut Lukas Weinhuber das Tor hüten.

Der SV Wörth wollte wegen seiner Personalprobleme am Mittwoch die Partie verlegen, erzählte Heilmeier, bedauerte aber, dass die angebotenen Ausweichtermine nicht gepasst hätten. Erst am Freitagnachmittag gab Spielertrainer Peter Bongers bekannt, dass er eine spielfähige Mannschaft zusammenbekommt. Er selbst ist von Corona wieder genesen, „aber mit Fußballspielen geht noch nichts“.

„Ein Derby ist immer was Besonderes“, betont auch Stefan Huber, Trainer des SV Eichenried. Hinter dem als Torhüter und Feldspieler einsetzbaren Maxi Hofmeister steht noch ein Fragezeichen, Markus Humplmair ist wieder zurück. „Wieder auf die Siegerstraße zurück“ möchte Huber nach dem 1:3 in Walpertskirchen.

„Und wir haben noch was gutzumachen“, kündigt Manuel Gröber, einer der beiden Spielertrainer des FC Moosinning 2 an (siehe Bericht oben). Rechtzeitig zum Derby sind Marco Bertsch, Marco Esposito, Kapitän Sebi Schmid und Seppe Gröber wieder zurück. Manu Gröber: „Wir müssen an die spielerisch ganz starke erste Halbzeit vom Taufkirchen-Spiel anknüpfen.“ HELMUT FINDELSBERGER