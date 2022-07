FC Langengeisling ohne Stürmer und Standardspezialisten

Von: Dieter Priglmeir

Fehlt dem FCL sehr lange: Maxi Maier (l.). © Christian Riedel

Für Mittelfeldass Maxi Maier ist die Vorrunde bereits beendet. Auch auf Torjäger Flo Rupprecht muss der FCL noch länger warten. Gegen Saaldorf fehlen zudem Severin Stenzel und Dominik Geigerseder.

Langengeisling – Die Bezirksliga läuft noch keine Minute, da plagen den FC Langengeisling schon Personalprobleme. Und was für welche: Florian Rupprecht, vor der Saison aus Wörth geholt, hat sich bereits in der ersten Trainingswoche den Mittelfuß gebrochen. Am Donnerstagabend kam dann für Spielertrainer Maxi Hintermaier die nächste Hiobsbotschaft: Die Armverletzung, die sich Maxi Maier im Spiel gegen Untermenzing zugezogen hat, erwies sich als „Totalschaden im Ellenbogen“. Der 27-Jährige wird bereits nächste Woche operiert. „Für ihn ist die Vorrunde wohl schon gelaufen“, befürchtet Hintermaier, der damit seinen torgefährlichsten Mittelfeldspieler und Standardschützen ersetzen muss.

Der Ausfall kommt zur Unzeit, denn zum Saisonauftakt empfängt der FCL mit dem SV Saaldorf (Samstag, 14 Uhr) gleich einen bärenstarken Gegner „mit starken zentralen Mittelfeldspielern“, wie der FCL-Coach weiß. Und vor allem mit Felix Großschädl, „einem der besten Defensivspieler der Liga. Der räumt hinten alles ab und macht vorn auch noch die Tore“, berichtet Hintermaier. Zehn Treffer in 24 Spielen verdeutlichen dies. Vor allem bei Standards herrsche bei den Gegnern immer höchste Alarmstufe, wenn der baumlange Großschädl im Strafraum auftaucht.

Vergangene Saison gewann der FCL zwar zuhause, „aber da war Großschädl nicht dabei, und bei Saaldorf war wegen der Tabellensituation die Luft schon raus“, sagt Hintermaier. Diesmal werde das eine ganz andere Nummer, und da dürfe man sich nicht solche Leistungen erlauben wie in den Testspielen gegen Attaching oder in der ersten Halbzeit gegen Untermenzing.

„Oft ist es ganz gut, wenn es in der Vorbereitung nicht ganz glatt läuft. Dann weiß man, was man noch verbessern muss“, macht er sich selbst Hoffnung. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Die Neuzugänge haben schon bestens eingeschlagen. Hintermaier lobt Torwart Michael Hierl, der mit seiner Körpergröße und Erfahrung, der Abwehr Sicherheit gibt. Andi Buchberger, spielender Co-Trainer, sei als Abwehrchef eine Bank. Und auch Paul Bucher habe im zentralen Mittelfeld in den Testspielen überzeugt und mit seiner Zweikampfstärke gepunktet. Ob der Ex-Wörther in der Startelf auflaufen wird, wollte der Coach noch nicht verraten. Klar ist aber, dass die Urlauber Severin Stenzel und Dominik Geigerseder noch fehlen werden.

Gegner Saaldorf kann dagegen laut Trostberger Tagblatt personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Paul König und Robert Hafner sind alle dabei. Tipp: 1:1

FCL-Kader

Hierl, Rotert, Buchberger, Faltlhauser, Geigerseder, Hintermaier, Seeholzer, Dornauer, Bucher, Aigner, K. Stenzel, Kaiser, Altinisik, Riederle, Steck, Wilson