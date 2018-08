Ostermair weiß: „Zur Volksfestzeit will keiner gerne verlieren“

Überblick über den Spieltag

Auch dieses Wochenende geht es wieder heiß her in der Kreisklasse. Unter anderem treffen der TSV Wartenberg und der SV Eichenried aufeinander.

TSV Wartenberg – SV Eichenried (So., 15 Uhr):

Aufstiegsaspirant gegen Absteiger, heißt es am Sonntag in Wartenberg. „Wir treffen auf einen der Topfavoriten der Kreisklasse“, sagt SVE-Trainer Andreas Ostermair. „Die sind die letzten Jahre immer nur knapp am Aufstieg gescheitert.“ Derzeit ist Volksfestzeit in Erding. „Die schönste Zeit des Jahres, da will keiner gern als Verlierer hingehen“, weiß Ostermair. „Deswegen werden wir alles tun, um für eine Überraschung zu sorgen.“ Der Eichenrieder Coach hat ein paar angeschlagene Spieler im Kader, „aber das soll keine Ausrede sein“, sagt Ostermair. Er verspricht: „Die Elf, die am Sonntag aufläuft, wird hoch motiviert sein.“

TSV Aspis Taufkirchen – SV Buch (So., 15 Uhr):

Zwei Spiele, zwei Siege: Der SV Buch ist perfekt in die neue Saison gestartet. Dass diese Partie eine echte Bewährungsprobe für Aspis wird, weiß auch der Sportliche Leiter der Taufkirchener. „Buch ist eine der Top-Mannschaften der Liga. Das wird eine sehr schwere Aufgabe“, sagt Karl Valentin. „Wenn wir aber um jeden Zentimeter kämpfen und unsere Chancen nutzen, dann ist sicher was drin.“ Bei Aspis fehlen Florian Dillis und Alexander Müller.

DJK Ottenhofen – SpVgg Altenerding (So., 15 Uhr):

Altenerdings Trainer Jenö Rauch steht aus privaten Gründen die nächste Zeit nicht zur Verfügung, für ihn übernimmt der spielende Co-Trainer Armin Pasic. „Wir müssen gewinnen“, stellt er vor der Partie bei der noch punktlosen DJK fest. „Die stehen unter Druck, das müssen wir nutzen.“ Pasic weiß aber auch, „dass Ottenhofen nicht so schlecht ist, wie es die bisherigen Ergebnisse aussagen“. Einige Urlauber fehlen zwar noch, aber Altenerdings Interimstrainer ist sich sicher: „Wir werden eine super Truppe zusammenbekommen.“

FC Forstern – TuS Oberding (So., 15 Uhr):

„Nach drei Niederlagen in Folge wollen wir am Sonntag unseren ersten Dreier einfahren und bauen dabei auf unsere Heimstärke“, sagt Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki. „Dass wir aus so schwierigen Situationen als Mannschaft wieder herauskommen können, haben wir im letzten Jahr mehrmals gezeigt, und darum bin ich mir sicher, dass unsere junge und talentierte Mannschaft den ersten Saisonsieg feiern wird.“ So schlecht, wie es die Ergebnisse vermuten lassen, sei die Mannschaft nicht gewesen. „Oberding ist ein Gegner auf Augenhöhe und sehr offensivstark“, weiß Bowinzki. „Sie sind sehr gut in die Saison gestartet, und bisher scheint es so, als hätten sie sich sofort in der Liga zurechtgefunden.“

SV Walpertskirchen – FC Türk Gücü Erding (So., 15 Uhr):

Türk Gücu steht nach drei Spielen noch ohne Punkt da. „Die sind schon gewaltig unter Druck, sind aber sicherlich stärker als es die Tabelle momentan aussagt“, glaubt Walpertskirchens Trainer Sepp Heilmeier. „Vor allem spielerisch sind sie stark, und haben mit Deniz Sari eine überragende Nummer zehn.“ Der WSV-Coach sieht die Partie als Standortbestimmung. „Können wir ans Mittelfeld anschließen, oder geht’s von Anfang an wieder gegen den Abstieg.“ Zum ersten Mal wird der 18-jährige Florian Rauch im Kader stehen. „Er hat die Vorbereitung voll bei uns absolviert und ist jetzt meiner Meinung nach soweit“, sagt Heilmeier, der „Veränderungen in der Startelf“ ankündigt. Fehlen werden weiterhin Baumann (Sperre), Jovanovic (Urlaub) und Gabriel (Blinddarm). Maxi Büchlmann ist wieder zurück.