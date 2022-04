Ottenhofen spürt Dorfens Atem im Nacken

A-KLASSE 8

Von Tobias Fischbeck schließen

Die Bezirksliga-Reserve hat zum Spitzenreiter aufgeschlossen – Wörth 2 kaum mehr zu retten

Landkreis – Der TSV Dorfen 2 ist das Team der Stunde in der A-Klasse 8. Aus einem Vierkampf um die Meisterschaft haben sich in den Osterferien Grüntegernbach und Steinkirchen fast verabschiedet, dagegen ist Dorfen jetzt einen Zähler hinter Spitzenreiter Ottenhofen. Nun wartet auf das Team von Nik Jensen das Spiel beim SV Walpertskirchen 2. „Ich schätze Walpertskirchen besser ein, als es die Tabelle aussagt. Die werden alles reinwerfen, kratzen und beißen“ glaubt Jensen. Personell aber ist die Lage bei Dorfens Reserve angespannt. Auch die beiden Spielertrainer Jensen und Thomas Ertl gehen angeschlagen in die Partie. Walpertskirchen kann entspannt ins Spiel gehen, schließlich hat man den Klassenerhalt eigentlich schon in der Tasche.

Ein schwieriges Auswärtsspiel wartet auf Spitzenreiter DJK Ottenhofen. Gegner FC Forstern 2 steht mit dem Rücken zur Wand und braucht unbedingt einen Sieg. „Nach der bitteren Pleite gegen Inning wollen wir uns wieder in alter Form zeigen. Forstern braucht jeden Punkt, um nicht den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren“, weiß DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles, der einige Verletzte zu beklagen hat. Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki sagt, man müsse vor allem auf Torjäger Constantin Lichti aufpassen. Aber er weiß: „Ottenhofen spielt in einer anderen Liga als wir, da können wir gar nicht verlieren.“

Nach oben oder unten geht für den SC Moosen 2 und den FC Inning nichts mehr. Das Team von Johannes Schirmbeck möchte nach der Pleite gegen Abstiegskandidat Lengdorf wieder in die Spur zurück finden. Inning hat beim Auswärtssieg bei Spitzenreiter Ottenhofen viel Selbstvertrauen getankt. „Wir haben einen tollen Lauf, sind vier Spiele ungeschlagen“, betont Innings-Spielertrainer Manuel Hahn. Gegen Moosen habe man aus der Hinrunde noch eine Rechnung offen. Die Inninger sind fast vollzählig, alle Urlauber kommen rechtzeitig zurück.

Der FSV Steinkirchen hat vier Punkte Rückstand auf Dorfen und braucht nun eine Serie. „Wir wollen nach drei Spielen ohne Sieg wieder gewinnen“, sagt Trainer Kosta Papantoniou. Der muss für das Heimspiel gegen den FC Lengdorf 2 offenbar weitere Ausfälle befürchten. Sechs Punkte aus zwei Spielen feierte Lengdorf und hat nun drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Der TSV St. Wolfgang hat in den letzten Spielen zu viele Remis verbucht, um noch einmal vorn angreifen zu können. Gegner Hörlkofener SV braucht bei nur vier Punkten Vorsprung auf die Gefahrenzone dringend Punkte. Verzichten muss Coach Christoph Böning auf die Verletzten Martin Kutscherauer und Yannick Joly. Berufsbedingt fehlen Dominik Gumpp und Stefan Dünhuber. „Wir lassen uns aber nicht aus der Ruhe bringen. Warum sollte gegen St. Wolfgang mit einer guten Leistung nicht eine Überraschung drin sein?“, fragt Böning ganz entspannt.

Während die SpVgg Neuching die letzten Spiele beruhigt angehen kann, hilft dem SV Wörth 2 nur noch eine Serie oder ein Wunder. „Nach der 0:6-Niederlage in Walpertskirchen hoffe ich auf eine Trotzreaktion der Mannschaft, Neuching ist klarer Favorit“, sagt SVW-Chef Heini Hundsnurscher. fis