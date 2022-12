Die Tops und Flops der Erdinger Kreisklasse: Paulus überstrahlt alles

Von: Tobias Fischbeck

Nicht zu bremsen ist Kletthams Torjäger Tobi Paulus. Hier setzt er sich gegen vier Oberdinger Spieler durch.

An Spannung kaum zu überbieten war bislang die Fußball-Kreisklasse 4. Gleich drei Teams stehen punktgleich ganz oben.

Erding – Nach einer durchwachsenen Vorsaison war nicht abzusehen, dass RW Klettham zur Winterpause auf Platz eins stehen würde. Trainer Flo Leininger ist besonders stolz, dass sich alle Akteure positiv entwickelt hätten: „Zwei aber möchte ich herausheben. Marco Golemic, der vorher eigentlich nur in der Zweiten gespielt hat, hat sich zur absoluten Stammkraft entwickelt. Der andere ist Tobi Paulus. Er war auch vorher schon immer ein feiner Fußballer. Aber in dieser Saison ist die Zielstrebigkeit, die Kälte vor der Kiste und die Art und Weise, wie er seine Hütten macht, beeindruckend“, schwärmt Leininger.

Neben dem SC Moosen ist auch Aufsteiger Altenerding mit 35 Punkten ganz oben zu finden. Dennoch trauert man den drei abgezogenen Punkten aus dem Spiel gegen Hohenpolding hinterher. „Einer der Flops war der Punktabzug für einen 18-jährigen Spieler, der in einem Spiel eingesetzt wurde, das schon lange entschieden war. Er sollte 20 Minuten Spielpraxis bekommen. Auf der anderen Seite war das sportlich Verhalten der DJK Ottenhofen top, als auch ein 18-Jähriger eingesetzt wurde und kein Einspruch eingelegt wurde“, stellt Abteilungsleiter Andreas Heilmaier fest.

Vom Abstiegskandidaten zum Spitzenteam: Diese Wandlung hat die Finsinger Reserve hingelegt. „Die 26 Punkte zur Winterpause und dass wir sogar zeitweise Spitzenreiter waren im Gegensatz zu den sechs Punkten und dem vorletzten Platz in der letzten Saison, sind ein echtes Highlight. Bitter war dagegen das 2:3 gegen Hallbergmoos, als wir in der letzten Minute das 3:2 machen müssen und im Gegenzug das Tor kassieren“, sagt Trainer Thomas Bonnet.

Im gesicherten Mittelfeld befindet sich auch aufgrund der Heimstärke der SVE Berglern. „Zuhause läuft es einfach mit der Super-Unterstützung unserer Fans. Unsere Auswärtsbilanz ist leider nicht so gut. Gruselig war die erste Halbzeit in Ottenhofen. Das Unentschieden in Isen war auch nicht viel besser“, sagt Marcus Balbach.

Auch der TuS Oberding hat nach oben und unten einen Puffer. „Unsere Serie mit sieben Spielen ohne Niederlage und 17 Punkten nach unserem Fehlstart sind super. Nach dem Goldenen September kam leider der Graue Oktober mit dem Höhepunkt beim Spiel gegen Türkgücü Erding, wo wir durch eigene Undiszipliniertheiten die drei Punkte hergeschenkt haben“, resümiert TuS-Abteilungsleiter Tobi Huber.

Zum Verfolger-Quartett zählt auch der FC Hohenpolding. „Unserer jungen Spieler, Lukas Forster, Fabian Kieblspeck und Michael Schuster haben sich super entwickelt. Und wir sind die einzige Mannschaft in dieser Liga, die den Tabellenführer zweimal geschlagen hat. Nicht so gut ist, dass wir in der Breite nicht gut aufgestellt sind“, meint FCH-Trainer Dimi Petkos.

Neue Wege ging vor der Saison der FC Forstern, der sich mit dem SV Buch zusammengeschlossen hat: „Das hat wirklich super funktioniert. Da waren einige zunächst skeptisch, weil wir ja vorher Rivalen waren. Das Negativ-Erlebnis war die zweite Halbzeit gegen Moosen, als wir vier Gegentore und eine 1:6-Klatsche kassiert haben“, sagt Forsterns Pressesprecher Albert Bowinzki.

Auf dem Abstiegs-Relegationsplatz befindet sich aktuell Aufsteiger DJK Ottenhofen. „Der Zusammenhalt des gesamten Kaders und die Punkteausbeute aus der Englischen Woche und dem Endspurt stimmen mich positiv“, sagt DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles. „Ein großes Problem waren die vielen Verletzungen. Verstärkt wurden die Personalprobleme durch die Regeländerung, wodurch nur noch ein Spieler der Ersten uneingeschränkt in der Reserve eingesetzt werden kann.“

Den zweiten Relegationsplatz belegt der TSV Aspis Taufkirchen. „Was mich aber trotz der schwachen Tabellenposition zuversichtlich macht ist, dass das Team mittlerweile ein eingeschworener Haufen ist. Das ist im ganzen Verein so. Unser Vorstand macht einen super Job, und als Trainer spüre ich den Rückhalt“, freut sich TSV-Spielertrainer Leo Balderanos. Er bekommt nach der Winterpause Verstärkung: Daniel Daffner wurde als Co-Trainer verpflichtet.

Die beiden Schlusslichter der Liga, der TSV St. Wolfgang und der TSV Isen, wollten sich zum Tops und Flops Thema nicht äußern.

Kreisklasse

1. SC Moosen 16 63: 30 35

2. Rot-Weiß Klettham 16 60: 28 35

3. SpVgg Altenerding 16 46: 16 35

4. SV Eintracht Berglern 16 36: 28 26

5. FC Finsing II 16 35: 30 26

6. FC Hohenpolding 15 33: 29 25

7. TuS Oberding 16 29: 29 25

8. VfB Hallbergmoos II 16 33: 33 22

9. FC Türkgücü Erding 15 23: 27 20

10. FC Forstern 16 31: 43 20

11. DJK Ottenhofen 16 31: 33 19

12. TSV Aspis Taufkirchen 16 27: 53 14

13. TSV St. Wolfgang 16 25: 49 9

14. TSV Isen 16 13: 57 4

