FC Hohenpolding: Petkos übernimmt für Bachmaier - Eibl und Manav neu im Team

Ein neuer Trainer, zwei neue Spieler

Von Tobias Fischbeck schließen

Beim FC Hohenpolding werden bereits jetzt die Weichen für die neue Saison gestellt. Dimi Petkos wird im Sommer neuer Coach. Zwei neue Spieler sind schon jetzt da.

Hohenpolding – Nach dem Abschied von Spielertrainer Thomas Bachmaier, der in der neuen Saison zur BSG Taufkirchen wechseln wird, übernimmt beim FCH Dimi Petkos das Traineramt. Ihn sowie einen neuen Torwarttrainer und drei Neuzugänge hat der FC Hohenpolding nun vorgestellt. Dabei konnte der ehemalige Altenerdinger Übungsleiter Petkos aufgrund der Corona-Quarantäne-Bestimmungen nicht persönlich bei der Vorstellung dabei sein.

Von einem Spielertrainer wird in Hohenpolding also in der neuen Saison auf einen nicht spielenden Übungsleiter umgestellt. „Wir waren grundsätzlich der Meinung, dass unser Kader stark genug ist, dass wir mit einem normalen Trainer an der Seite weitermachen wollen“, sagte FCH-Abteilungsleiter Wolfgang Stummer im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Wir haben eine Mannschaft mit einer guten Mischung, mit vielen jungen, aber auch älteren Spielern, die Verantwortung übernehmen können. Und einige von den jungen Spielern hatten im Herrenbereich auch noch keinen normalen Trainer an der Seitenlinie.“ Und er ergänzt: „Durch unsere Neuzugänge sind wir auch sicher, dass wir den Bache ersetzen können.“

Im Sommer stoßen Rechtsverteidiger Okan Manav und Linksaußen Daniele Eibl von der BSG Taufkirchen zum FC Hohenpolding. Dazu holten die Verantwortlichen Basti Grichtmaier aus der Moosener Jugend zurück. Eibl hatte schon, bevor der Trainerwechsel feststand, die Rückkehr zu seinem Heimatverein zugesagt.

Dazu wurde Torwarttrainer Klaus Kammhuber verpflichtet. Dieser soll bereits zum Rückrunden-Auftakt eingreifen und mit seinem Torwart-Trainerschein Maximilian Grichtmaier weiter fördern.

+ Der neue Coach: Dimi Petkos übernimmt zur neuen Saison von Thomas Bachmaier. © Privat

Petkos sei zum ersten Mal im November von Vereins-Vize Norbert Bauer kontaktiert worden. Er freue sich auf seine neue Aufgabe. „Das ist eine junge, hungrige und disziplinierte Truppe“, sagte der neue Trainer. Er erwarte sich von seinem neuen Team einen Leistungsschub. „In der jetzigen Situation fixieren sich alle sehr auf den Spielertrainer. Wenn ein Trainer nur an der Seitenlinie ist, dann ist das anders. Dann verteilt sich die Qualität auf alle Schultern. Alle müssen noch mehr Verantwortung übernehmen“, weiß der erfahrene Coach. Er habe sich zum Ziel gesetzt, „schönen Fußball zu zeigen“.

Schon in dieser Saison spielt Hohenpolding eine ordentliche Rolle in der Kreisklasse. Aktuell hat der Tabellenfünfte sieben Punkte Rückstand auf den Zweiten aus Eichenried. Dazu hat Hohenpolding noch ein Spiel in der Hinterhand. „Wir wollen dran bleiben. Es ist alles offen“, betont FCH-Vize Bauer. Und Stummer ergänzt: „Moosinning wird wahrscheinlich durch sein. Wir geben jetzt nicht als Ziel vor, aufzusteigen. Wir wollen aber auf alle Fälle vorn dabei bleiben.“ Zumindest bis zum Abschluss der Runde hat dabei noch Spielertrainer Bachmaier das Sagen beim FC Hohenpolding.

Testspiele

Sonntag, 20. Februar, 17 Uhr gegen BSG Taufkirchen; Samstag, 26. Februar, 13 Uhr gegen TSV Baierbach; Sonntag, 6. März, 15 Uhr gegen SV Neufraunhofen 2; Sonntag, 13. März, 15 Uhr gegen SG Joh. Binabiburg