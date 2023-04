Pokal-Aus und das Geislinger 13-Spielerinnen-Problem

Von: Dieter Priglmeir

Lena Kressirer (r.) erzielte einen Treffer und bereitete einen vor. Trotzdem reichte es nicht für den Finaleinzug. © Michalek

Vor dem Spiel beim Spitzenreiter RW Überacker muss der FC Langengeisling einige Rückschläge verkraften. Ganz bitter war die Niederlage im Elfmeterschießen im Pokal-Halbfinale.

Langengeisling – Aus der Englischen ist die traurige Woche geworden für die Fußballerinnen des FC Langengeisling. Nach dem unglücklichen 0:1 im Bezirksoberliga-Punktspiel gegen den TSV Neuried folgte nun das Pokalaus. Im Halbfinale unterlag der FCL beim TSV Turnerbund München mit 5:7 Toren nach Elfmeterschießen – nach einer Partie, „die wahrlich eines Bezirkshalbfinales würdig war“, sagt FCL-Trainer Stefan Karamatic.

Von Beginn an war Vollgas in der Partie. Der Turnerbund stürmte, Geisling hielt dagegen und ging in Führung. Becky Hawkins flankte in den Strafraum, die Schüsse von Julia John und Michelle Refeld wurden geblockt. Der Ball sprang aus dem Strafraum, da zog Lena Kressierer mit links ab und traf unhaltbar ins lange Eck zum 1:0 (17.). Die Heimelf antwortete kurz vor dem Halbzeitpfiff, als die FCL-Abwehr eine Spielerin unbedrängt zum 1:1 einköpfen ließ.

Nach der Pause gingen die Geislingerinnen erneut in Führung. Kressierer hatte sich auf der Seite durchgespielt und in die Mitte gepasst. An Freund und Feind flutschte der Ball vorbei, ehe die mitgelaufene Hawkins frei vor der Keeperin einschieben konnte (65.). Was folgte waren viele Zweikämpfe im Mittelfeld, aber der FCL schien die Partie im Griff zu haben. Dann aber ein zu tief gespielter Ball, den die Münchner Stürmerin – laut den Geislingerinnen – aus dem Aus in die Mitte spielte, wo Nicole Klössig zum 2:2 abstaubte. Alle Reklamationen halfen nichts.

Und als auch noch TSV-Torfrau Nicole Maurer einen Freistoß von Claudia Neumaier aus dem Winkel fischte, ging es ins Elfmeterschießen, bei dem dem FCL das nötige Glück fehlte. Während der erste Schuss des Gastgebers von einem Pfosten zum anderen und dann ins Tor sprang, scheiterte Steffi Karamatic an der Torfrau. Die Münchnerinnen verwandelten alle Elfmeter und stehen im Finale.

Der FCL muss heute schon wieder ran – und zwar im Punktspiel beim BOL-Spitzenreiter RW Überacker (Sa., 14 Uhr). Die Chancen stehen nicht gut, denn neben den Langzeitverletzten fehlen auch noch Thesi Widl, Carina Sedlmeier, Layla Brzovic, Marie Huber, Sandra Zeilhofer, Sophia Auer, Steffi Esser sowie Steffi Karamatic und damit insgesamt 13 Spielerinnen ab. Eine Anfrage auf Spielverlegung habe Überacker abgelehnt, berichtet Trainer Karamatic. pir