Rafael Jorge: Das verhinderte Geislinger Comeback

Von: Dieter Priglmeir

Schwitzen beim Ex-Verein: Rafael Jorge, hier mit Florian Rupprecht und Lukas Seeholzer (v. r.). © Christian Riedel

Die Rückkehr zu seinem Heimatverein – es wäre der Transfercoup des Jahres gewesen. Rafael Jorge trainiert auch schon seit September beim FC Langengeisling mit.

Langengeisling – Zu einem Spiel für den Bezirksligisten wird es allerdings wohl nicht kommen. Nach seiner Zeit beim Bayernligisten FC Ismaning und den Landesligateams vom TSV Grünwald und der SpVgg Landshut war der gebürtige Brasilianer 2020 zum Studium nach Kanada übergesiedelt, wo er für Altitude FC spielte. Nun weilte er für ein halbes Jahr in seiner alten Heimat.

Der FCL reagierte sofort, beantragte eine Spielgenehmigung, die allerdings daran scheiterte, dass Jorge im August noch für Altitude gespielt hat. „Da haben wir leider etwas Lehrgeld bezahlt. Wir wussten nicht, dass ein Spiel in Kanada Einfluss auf die oberbayerische Bezirksliga Ost nehmen könnte“, sagt Maxi Maier, Technischer Leiter und selbst Spieler beim FCL. Er hätte gern den 24-Jährigen in seinem Team gehabt, „weil er ein überragender Außenspieler ist“. Maier weiß das, weil Jorge regelmäßig mittrainiert. Wir sprachen mit dem Studenten (Ernährung und Food Service Management) und wollten auch wissen, wen er denn bei der WM anfeuert.

Rafael Jorge, wie war für Sie die Rückkehr nach Langengeisling?

Natürlich ist es schön gewesen, wieder heimzukommen. Es war der Verein, der mich, als ich als Zehnjähriger mit meiner Familie nach Deutschland kam, aufgenommen hat. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und tolle Erinnerungen mit den Jungs. Aber der Fakt, dass ich nur trainieren kann und wegen der fehlenden Spielberechtigung nicht zum Zug komme, ist sehr schade. Das hätte die Rückkehr noch schöner gemacht.

Kannten Sie noch Spieler aus Ihrer früheren Zeit?

Mit Niko Simak war ich damals schon in der Grundschule. Er ist einer meiner ältesten Freunde. Mit Kilian und Severin Stenzel, Hannes Dornauer, Florian Rupprecht und Paul Bucher habe ich lange zusammengespielt. Das sind alles Jungs, auf die ich mich gefreut habe.

Aber jetzt gibt’s statt Vorlagen und Pässe nur Training.

Das ist schon sehr nervig. Man geht ja ins Training, um sich aufs Spiel und den Gegner vorzubereiten, um auch selbst besser zu sein. Ich will ja dem Team helfen. Und dann schaust du bei den Spielen nur zu. Das ist schon schmerzhaft. Aber ich bin dankbar, dass ich mittrainieren darf. Das Niveau ist sehr hoch, die Intensität ist auch da. Über die Trainer kann ich auch nur Gutes sagen. Sie gestalten das Training sehr gut. Das alles ist optimal für mich und für mein nächstes Kapitel in Kanada.

Apropos Kanada – kann man das Niveau mit der Bezirksliga vergleichen?

Da kann ich leider nichts sagen, weil ich ja nicht spielen konnte.

Wie kam es eigentlich zu Ihrem Studium in Kanada?

Anfang 2020 wollte ich studieren, aber auch gleichzeitig Fußballspielen. Ich bin ja in Richmond, das ist keine fünf Minuten von Vancouver entfernt, geboren. Mein Vater hat mich gefragt, ob ich mir auch eine Zeit in Kanada vorstellen könnte. Ich bekam dann von der Uni Langara ein Stipendium. Dort habe ich dann auch zwei Jahre gespielt. Fußball und Studium zu verbinden, das fand ich ganz cool. Anfang des Jahres habe ich dann eine Anfrage eines semiprofessionellen Vereins bekommen. Und da habe ich dann auch gespielt. Und da werde ich auch wieder spielen, wenn ich zurückkehre.

Wie ist das Leben in Kanada? Was unterscheidet es von Deutschland?

Die Dinge, die über die Kanadier erzählt werden, stimmen wirklich: Sie sind tatsächlich so nett, hilfsbereit und unglaublich sozial. Es macht einfach Spaß, mit Leuten zusammen zu sein, die so offen sind. Das entspricht halt auch meiner Mentalität. Man muss aber auch sagen, dass die Bevölkerung in Kanada viel internationaler ist, mit einer großen asiatischen Kultur. Ich bin auf sehr viele Brasilianer gestoßen. Was mir nicht so gefällt, ist die Architektur. Kanada hat eine deutlich jüngere Geschichte als Europa. Das merkt man auch an den Gebäuden. In Vancouver findest du halt nicht die alten, historischen Häuser wie etwa in München. Auch das Essen ist ganz anders. Was für mich sehr cool ist: Ich stehe sehr auf Donuts, und die Kanadier sind hier wahre Spezialisten. Die haben sehr viele Donut-Läden und eine unglaubliche Auswahl. Das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber auf die besten Donuts der Welt – darauf freue ich mich schon.

Wie ist dort der Fußball?

Ab und zu sieht man noch den alten Kick and Rush, bei dem die Bälle auf einen starken Spieler geschlagen werden. Wir haben drei Trainer aus Frankreich und Italien, die dort in der 1. Liga gespielt haben und sehr viel Wert auf den europäischen Stil legen und spielerische Akzente setzen. Das gefällt mir gut. Mir macht es aber auch nichts aus, gegen Kick’n’Rush-Teams zu spielen.

Nun beginnt díe WM. Wen feuern Sie an? Deutschland? Kanada? Brasilien?

Ich bin immer schon für Brasilien gewesen. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Robinho – das waren meine Helden in der Kindheit. Ich glaube auch, dass wir heuer eine gute Chance haben. Der Kader ist qualitativ hoch, die Harmonie und der Teamspirit passt. Man spürt nur Gutes. Und Neymar hat eine Wahnsinn-Saison gespielt.

Und Kanada?

Super, dass Kanada zum ersten Mal seit den 1980ern dabei ist. Das ist eine talentierte, aber halt auch eine unerfahrene Mannschaft. Ich drücke Kanada auch die Daumen, und Deutschland auch. Ich glaube aber nicht, dass die Nationalelf heuer so stark ist. Wenn Hansi Flick da nicht noch eine besondere Magie raushaut, könnte es ganz eng werden.