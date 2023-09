TSV Buchbach gegen Würzburger Kickers LIVE: Knackt die Käs-Elf die ungeschlagenen Würzburger?

Von: Michael Zbytek

Teilen

Beim letzten Aufeinadertreffen schafften die Buchbacher (weiß) ein 0:0-Unentschieden. © Frank Scheuring

Es wird nicht leichter für die Buchbacher: Nach dem Spiel gegen Türkgücü folgt mit den ungeschlagenen Würzburgern der nächste harte Gegner. Wir berichten im Live-Ticker.

8. Spieltag der Regionalliga: TSV Buchbach gegen Würzburger Kickers

Tabellensituation: Der TSV Buchbach bildet mit lediglich vier Punkten das Tabellenschlusslicht der Liga. Die Würzburger hingegen sind immer noch ungeschlagen und stehen aktuellen auf dem dritten Rang.

Anpfiff ist um 19:00 Uhr in der SMR-Arena. Wir berichten im Live-Ticker.

Buchbach/Würzburg – Am 8. Spieltag der Regionalliga empfängt der TSV Buchbach die Würzburger Kickers. Unterschiedlicher könnte die Situation vor dem Spiel nicht sein: Während die Hausherren bisher nur vier Punkte sammelten und aktuell das Tabellenschlusslicht der Liga bilden, stehen die ungeschlagenen Unterfranken auf dem dritten Rang.

Schweres Programm für TSV Buchbach

Die Buchbacher bekommen keine Verschnaufpause: Nachdem die Mannschaft von Trainer Alex Käs zuletzt gegen Türkgücü eine 0:1-Niederlage hinnehmen musste, wartet mit den Würzburgern nun der nächste harte Gegner. Die Gäste kamen zuletzt nicht über ein 1:1 gegen Viktoria Aschaffenburg hinaus und werden in Oberbayern wieder einen Dreier mitnehmen wollen.

Das schwere Programm spielt für Käs aber keine Rolle. „Wir müssen sowieso gegen jede Mannschaft spielen“, sagte er nach dem vergangenen Spiel gegen Türkgücü, „Wichtig ist, dass wir am Freitag wieder über den Schmerzpunkt gehen können.“ Für den TSV geht es nach dem heutigen Spiel gegen die Würzburger Kickers als Nächstes nochmal gegen die Münchner im Toto-Pokal. Darauf folgt mit der Nürnberger Reserve der nächste starke Gegner.

TSV Buchbach gegen Würzburger Kickers: Letzte Begegnung endete in Nullnummer

Mut könnte den Buchbachern das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams machen: In der Rückrunde der Vorsaison endete das Duell in einem torlosen Unentschieden. Dabei waren die Würzburger als Absteiger in der Favoritenrolle, konnten dieser aber nicht gerecht werden. Im Hinspiel hatten sie den TSV dagegen mit einem 7:1-Sieg aus dem Stadion geschossen.

Gelingt der Elf von Käs gegen den Drittplatzierten die Überraschung? Oder bleiben die Unterfranken auch gegen den TSV ungeschlagen? Anpfiff ist um 19:00 Uhr in der SMR-Arena. Wir berichten im Live-Ticker.