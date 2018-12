Aleksandro Petrovic ist Buchbachs Marathon-Mann

221 von 234 mögliche Spiele

von Reinhard Hübner

Aleks Petrovic ist der Rekordspieler der Regionalliga Bayern und eine treue Seele. In 221 von 234 möglichen Spielen stand der Edeltechniker des TSV Buchbach auf dem Rasen.

Der TSV Buchbach ist, wie Bayern II, Nürnberg II und Illertissen, ein Dauerbrenner in der Regionalliga Bayern. Von Beginn an dabei, nie abgestiegen, bisher 234 Spiele in dieser Spielklasse absolviert. Und fast immer mit Aleksandro Petrovic. 221 der 234 Spiele hat der Mittelfeldspieler für den TSV bestritten, knapp 20.000 Spielminuten, er ist damit der absolute Rekordmann in Bayerns höchster Spielklasse.

Stets galt die Truppe aus dem kleinen, 3000 Einwohner zählenden Markt im Landkreis Mühldorf als einer der ersten Abstiegskandidaten, manchmal war es eng, meist aber hat die Truppe von Anton Bobenstetter, als Trainer seit seiner Rückkehr vor acht Jahre absolut unumstritten, den Kopf souverän aus der Schlinge gezogen. Auch dank Petrovic, der 61 Treffer zum Erfolg beigesteuert hat, obwohl nun das Toreschießen nicht zu seinen primären Aufgaben zählt. Der frühere Profi ist mit 30 noch im besten Fußballalter, trotz mehrerer Anfragen aber ist er seinen Buchbachern immer treu geblieben. Obwohl die Pendelei aus seinem Wohnort München schon arg strapaziös ist.

