Regionalliga: Last-Minute-Ausgleich - Buchbach bremst Bayern II

Platz da! Daniel Muteba (l.) behauptet sich vor Bayern-Kapitän Timo Kern. Der revanchiert sich allerdings mit dem zwischenzeitlichen Führungstreffer zum 2:1. © Michale Buchholz

Der TSV Buchbach bremst die Reserve des FC Bayern aus. Mit einem Last-Minute-Treffer gleicht der TSV zum 4:4 aus und knöpft den kleinen Bayern einen Punkt ab.

Buchbach – Fast 1600 Zuschauer in der SMR-Arena, acht Tore beim Spektakel zwischen dem TSV Buchbach und dem FC Bayern 2 – der Dienstagskrimi der Fußball-Regionalliga begann zwar etwas schleppend. Aber er nahm in der zweiten Halbzeit ein atemberaubendes Tempo an, das die Fans verzückte und den Hausherren viel Rückenwind für die weiteren Spiele geben dürfte: Bis zur 84. Minute lag die Mannschaft von Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger 2:4 zurück, holte aber dank eines furiosen Schlussspurts noch ein viel umjubeltes 4:2.

TSV Buchbach gegen Bayern II: Spielerische Klasse der Bayern blitzt auf

Bei bestem Fußball-Wetter zeigte der Nachwuchs des Rekordmeisters von Beginn an seine spielerische Klasse, ließ mit unglaublicher Leichtigkeit den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren und ging gleich mit der ersten Torannäherung in Führung: Hyunju Lee tanzte Lukas Winterling am linken Flügel aus, zog nach innen und schlenzte die Kugel gekonnt unter die Latte. Glück für die Hausherren dann in der 13. Minute, dass Keeper Andreas Steer einen Schuss des völlig blank stehenden Grant-Leon Ranos zur Ecke lenken konnte.

Das war es dann aber für längere Zeit an Torchancen. Buchbach versuchte sich ins Spiel zu kämpfen, bekam angesichts der Ballfertigkeit des Gegners aber nur mühsam Zugriff. Doch in der 24. Minute tankte sich Jonas Wieselsberger energisch am rechten Flügel durch, seinen Schuss fälschte Justin Janitzek unhaltbar für Keeper Johannes Schenk in die eigenen Maschen ab – 1:1. Die Buchbacher waren praktisch noch am Jubeln, da lagen sie erneut zurück, denn nach einer schnellen Kombination konnte sich Kapitän Timo Kern die Ecke aussuchen und schob zum 2:1 ein.

TSV Buchbach gegen Bayern II: Demichelis-Elf verlernt das Gewinnen

Abgesehen von der feinen Klinge, die die Bayern spielten, war bis zur Pause nicht mehr viel geboten, aber nach dem Wechsel wurde die Partie turbulenter. Buchbach konnte sich öfter in Szene setzen. Als der eingewechselte Tobias Steer in der 57. Minute nach einem energischen Spurt über die rechte Außenbahn Tobi Sztaf im Zentrum fand, der sich in die Flanke warf und die Kugel über die Linie bugsierte, tobte die Menge.

Die Überraschung lag in der Luft, Buchbach klopfte auch in der Folge einige Male vielversprechend an, doch der nächste Treffer fiel wieder auf der anderen Seite: Ranos wurde perfekt freigespielt und erzielte in der 65. Minute das 3:2. Zwei Minuten später hatten die Rot-Weißen den erneuten Ausgleich auf dem Fuß. Daniel Muteba hatte sich klasse durchgesetzt und Tobias Steer bedient. Aber Sammy Ammari kam an dessen scharfe Hereingabe nicht ganz heran. Besser machten es die Bayern in der 77. Minute: Nach einem überfallartigen Angriff war Joker Yusuf Kadadayi am ersten Pfosten mit dem 4:2 zur Stelle – jetzt schien die Entscheidung zugunsten des Favoriten gefallen. Doch die Rot-Weißen gaben sich noch nicht geschlagen. Wieselsberger brachte die Hausherren in der 84. Minute nach einem Einwurf mit einem Knaller aus 16 Metern unter die Latte wieder in die Partie. Und eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit grätschte Ammari eine Flanke im Fallen zum 4:4 über die Linie.