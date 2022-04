TSV Aubstadt gegen TSV Buchbach LIVE: Schafft der Kult-Klub im achten Anlauf den Dreier?

Aleksandro Petrovic und der TSV sind immer noch ohne Sieg im Jahr 2022. © Imago Images /Sven Leifer

Der TSV Buchbach tritt am Samstagnachmittag beim TSV Aubstadt an. Wir berichten von der Partie des 25. Spieltags der Regionalliga Bayern im Live-Ticker.

25. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Aubstadt gegen TSV Buchbach.

Die Gäste warten seit zehn Spielen auf einen Dreier und haben in diesem Jahr noch nicht gewonnen.

Live-Ticker: Wir berichten ab 14 Uhr von der Partie im Schulstadion Aubstadt.

Buchbach - Wann holt der TSV Buchbach den ersten Dreier im Jahr 2022? Am 25. Spieltag der Regionalliga nimmt die Mannschaft von Trainer Andreas Bichlmaier den achten Anlauf im neuen Jahr. Aus den letzten sieben Partien holte der Kult-Klub nur drei Zähler, alle aber zumindest in den letzten drei Spielen gegen Eltersdorf, Memmingen und Rain.

Einfach wird die Aufgabe beim TSV Aubstadt nicht. Das mussten Ende März die Münchner Löwen im Toto-Pokal-Halbfinale erfahren. Die Unterfranken zwangen den Favoriten aus der 3. Liga nach Elfmeterschießen in die Knie und träumen von der Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison.

TSV Aubstadt gegen TSV Buchbach im Live-Ticker: Gäste noch ohne Sieg im Jahr 2022

Am vergangenen Mittwoch verlor die Elf von Victor Kleinherz auswärts beim SC Eltersdorf. Am letzten Wochenende setzte sich Aubstadt knapp mit 1:0 im Heimspiel gegen den SV Heimstetten durch. Gelingt der achte Heimsieg der Saison, knacken die Hausherren die 50-Punkte-Marke.

Die Gäste aus Buchbach haben trotz der Ergebniskrise in diesem Jahr 40 Zähler auf dem Konto. Der Abstand zum ersten Relegationsplatz beträgt noch neun Punkte und der TSV hat noch Nachholspiele. Gelingt den Buchbachern endlich der erste Sieg im Jahr 2022 oder behalten die Platzherren die Punkte in Unterfranken? Wir berichten ab 14 Uhr im Live-Ticker.