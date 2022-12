Elf der Hinrunde der Regionalliga: Ohne Torjäger Hobsch und FC Bayern II – Türkgücü doppelt

Von: Moritz Bletzinger

Christoph Ehlich, Maximilian Berwein und Tobias Steer haben es in eure „Elf der Hinrunde“ geschafft (v.r.n.l.) © FuPa

Die Regionalliga Bayern ist in der Winterpause. Wer hat die Fans bislang am meisten begeistert? Spoiler: Der FC Bayern II nicht. Eure Elf des Jahres.

München – Zur Winterpause thront die SpVgg Unterhaching auf Platz eins der Regionalliga Bayern. Die Mannschaft von Sandro Wagner ist auf dem besten Kurs zum Aufstieg. Aber welche Einzelspieler haben in der Hinrunde am besten performt? In die „Elf der Hinrunde“ haben es zwei Hachinger geschafft. Nur ein anderer Verein stellt ebenfalls zwei Akteure: Türkgücü München.

Aus oberbayerischer Sicht verlief die erste Saisonhälfte ansonsten eher enttäuschend. Heimstetten, Pipinsried und Eichstätt hängen tief im Tabellenkeller fest. Die Amateure des FC Bayern München hinken den eigenen Ansprüchen gewaltig hinterher. In die Top-Auswahl hat es kein Spieler von ihnen geschafft, aber einer vom TSV Buchbach. Den Fanklub in Berlin wird es freuen. Für alle anderen präsentieren wir eure Top-Elf der bisherigen Regionalliga-Saison.

Torwart:

Johann Hipper hütet seit dem Neustart nach der Insolvenz das Tor von Türkgücü München. Dabei macht der Ex-Rainer viel richtig. Türkgücü hat nach Haching und Würzburg die beste Defensive der Liga, teilt sich den dritten Platz aber mit dem 1. FC Nürnberg II. Im internen Ranking der „Elf der Hinrunde“ hat Hipper die Nase vorn. Sieben Nominierungen für die „Elf der Woche“, so viel hat sonst keiner.

Abwehr:

Ebenfalls neu bei seinem Verein und eine Säule in der Defensive ist Thomas Haas von den Würzburger Kickers. Beim Drittliga-Absteiger bestritt er 20 von 22 möglichen Spielen. Dabei erzielte der Rechtsverteidiger zwei Tore und spielte sich sechsmal in die „Elf der Woche“. Neben ihm verteidigt Daniel Katic vom FC Augsburg II. Der Innenverteidiger hatte einen schwierigen Saisonstart, hat den aber vergessen gemacht. Seit dem neunten Spieltag verpasste er lediglich zwei Partien, weil er bei den Profis mitfahren durfte. Vier Nominierungen für die „Elf der Woche“ bringen ihn in die „Elf der Hinrunde“. Die Dreierkette vervollständigt Elija Härtl von der SpVgg Hankofen-Hailing. Der 21-Jährige stieg letztes Jahr mit den Niederbayern auf und ist absoluter Stammspieler. Er verpasste in der Hinrunde nur ein einziges Spiel.

Mittelfeld:

Christoph Ehlich und Niclas Anspach vertreten die SpVgg Unterhaching in der „Elf der Hinrunde“. Besonders Anspach hat eine starke „Elf der Woche“-Quote: Bei 15 Einsätzen hat er sich fünfmal in die Top-Elf des Spieltags gekickt. Ehlich war einmal mehr dabei. Für den FC Würzburger Kickers ist Ivan Franjic in der Hinrunden-Elf dabei. Der Dauerbrenner absolvierte alle Partien und war sechsmal in der „Elf der Woche.“ Ähnliches Bild bei Daniel Schelhorn von der SpVgg Ansbach: Er machte sogar ein Spiel mehr, wurde aber einmal weniger nominiert. Über 2.000 gespielte Minuten sollten aber auch einen Platz in der Top-Elf bringen.

Sturm:

Kleine Überraschung im Sturm: Hachings Lebensversicherung hat es nicht die Auswahl geschafft. Patrick Hobsch schoss sich nur zweimal in die „Elf der Woche“ und muss sich hinten anstellen. Im Torjäger-Ranking hat er ebenfalls Boden verloren. Trotzdem sind zwei Oberbayern vertreten. Maximilian Berwein überzeugt seit dem Sommer bei Türkgücü München. 13 Scorerpunkte aus 17 Spielen können sich sehen lassen. Daneben stürmt Tobias Steer vom TSV Buchbach, der eher für seine Mannschaftsdienlichkeit in die „Elf der Hinrunde“ gewählt wurde. Vier Tore und drei Assist konnte Steer in der Hinrunde verbuchen. Den Abschluss macht ein Aufsteiger: Andreas Jünger von der DJK Vilzing traf bislang neunmal selbst und steuerte überragende zehn Vorlagen bei. Das brachte ihn sechsmal in die „Elf der Woche“ und Vilzing zur Winterpause überhalb der Abstiegszone.

Wie kommt die Elf des Jahres zustande?

Die „Elf des Jahres“ wählt ihr hauptsächlich selbst. Die Spieler, die es in der bisherigen Spielzeit am häufigsten in die „Elf der Woche“ geschafft haben, machen den Sprung in die „Elf des Jahres“. Für die Nominierung der „Elf der Woche“ gibt es aber auch weitere Kriterien und Faktoren. Neben den abgegebenen Stimmen beeinflussen auch Statistiken, Tore und Vorlagen das Wochen-Ranking. Spieler, die weniger als 20 Minuten im Einsatz waren, werden außerdem nicht berücksichtigt. (moe)