TSV Buchbach gegen Greuther Fürth II im Live-Ticker: Holt der TSV die ersten Punkte des Jahres?

Von: Vinzent Fischer

Visiert die ersten Punkte mit dem TSV Buchbach an: Trainer Marcel Thallinger. © FuPa / Wolfgang Zink

Im Nachholspiel des 24. Spieltags in der Regionalliga Bayern trifft der TSV Buchbach auf die SpVgg Greuther Fürth II. Wir berichten im Live-Ticker.

Im Nachholspiel des 24. Spieltags empfängt der TSV Buchbach die Reserve der SpVgg Greuther Fürth .

die Reserve der . Die Elf des Trainerduos Thallinger/Bichlmaier ist im Jahr 2022 noch ohne Punktgewinn. Die Kleeblätter brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte.

ist im Jahr 2022 noch ohne Punktgewinn. Die Kleeblätter brauchen im dringend Punkte. Anpfiff der Partie ist am Mittwoch um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Buchbach - Der TSV Buchbach ist mit zwei Dämpfern in das Fußball-Jahr 2022 gestartet. Zum Auftakt verloren die Mannen um das Trainer-Duo Marcel Thallinger/Andreas Bichlmaier ausgerechnet das Derby gegen den SV Wacker Burghausen mit 1:3. Am vergangenen Sonntag setzte es bei der Reserve des 1. FC Nürnberg die nächste Niederlage (0:1). Inzwischen sind die Rot-Weißen seit vier Regionalliga-Spielen sieg- und punktlos. Auffällig: Lediglich einen Treffer erzählte der TSV in diesen Partien.

„Er ist ein extrem guter Fußballer“: TSV Buchbach rotiert auf der Torwart-Position

Besonders an der Offensive will das Trainerteam also ansetzen. „Insgesamt müssen wir die Mannschaft wieder so zusammenbasteln, dass die benachbarten Spieler ihre Stärken ausspielen können und die Spielergruppen möglichst gut miteinander harmonieren“, sagte Marcel Thallinger im Vorfeld der Partie. Verzichten muss der Buchbacher Coach dabei auf Samed Bahar (Bänderanriss im Sprunggelenk), Lukas Winterling (Meniskus), Christian Brucia (Muskelverletzung), Christoph Steinleitner, Jonas Wieselsberger und Manuel Mattera.

Etwas überraschend wird gegen die Reserve des Bundesligisten Andreas Steer den TSV-Kasten hüten. Der Nachwuchskeeper bekommt wie im Trainingslager vereinbart eine Chance, sich zu beweisen. „Man hat gerade im Trainingslager und in den Testspielen gesehen, dass er den nächsten Schritt gemacht hat und schon fast auf Augenhöhe mit Daniel Maus ist. Er ist ein extrem guter Fußballer, schnell und wendig. Ich freue mich schon darauf, ihn gegen Fürth im Kasten zu sehen“, erklärt Thallinger die Rochade.

Thallinger legt den Fokus auf „Gegenpressing und Konterabsicherung“

Der Gegner SpVgg Greuther Fürth II steht auf dem vorletzten Platz der Tabelle und braucht im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte. Trotz ihrer misslichen Lage weist Thallinger auf die Qualitäten der Franken hin: „Die Fünferkette der Fürther steht sehr stabil und lässt wenig zu. Gleichzeitig müssen wir vor der schnellen Gegenbewegung auf der Hut sein. Das heißt für uns, dass Gegenpressing und Konterabsicherung wichtige Themen sind.“ (Vinzent Fischer)

