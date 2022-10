„Das wichtigste Spiel der Saison“ - TSV Buchbach empfängt Tabellennachbar DJK Vilzing

Teilen

Andreas Bichlmaier stellt die Wichtigkeit der Partie heraus. © Michael Buchholz

„Als Trainer spricht man ja gerne jede Woche von einem wichtigen Spiel. Für uns ist das Duell gegen Vilzing aber mit Sicherheit das wichtigste Spiel im bisherigen Saisonverlauf“, sagt Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier vor der Samstagspartie um 14 Uhr gegen Aufsteiger DJK Vilzing.

Die Gäste aus dem Chamer Stadtteil sind furios gestartet, liegen aktuell aber punktgleich mit den Rot-Weißen auf Rang zwölf. „Aufsteiger sind in der Regel immer Konkurrenten um den Klassenerhalt. Die beiden anderen Aufsteiger haben wir zuhause auch geschlagen, jetzt wollen wir natürlich auch gegen Vizing die drei Punkte einfahren“, so Bichlmaier. „Dann wären wir absolut im Soll.“

In den letzten fünf Begegnungen konnten die Oberpfälzer nur einen Punkt holen. Dem 0:1 gegen Aschaffenburg folgten zuletzt ein 2:5 gegen Unterhaching und ein 1:2 gegen Schweinfurt.

Nach der Krankheitswelle der vergangenen beiden Wochen hat sich die Personalsituation bei Buchbach etwas entspannt. So sind Alex Spitzer und Joe Wieselsberger wieder fit, Chris Steinleitner ist nach seiner Schulterverletzung ins Training eingestiegen. Allerdings gab es auch eine Hiobsbotschaft: Marcel Spitzer hat sich bei der Niederlage in Eichstätt nicht nur am Sprunggelenk verletzt, sondern sich auch das Syndesmoseband angerissen. „Marcel fällt bis zur Winterpause aus, muss aber nicht operiert werden“, so Bichlmaier. Die Gastgeber müssen auch auf Gelbsünder Samed Bahar verzichten und abwarten, ob die muskulären Probleme von Christian Brucia einen Einsatz erlauben. Auf alle wieder zurück ist Kapitän Aleks Petrovic nach seiner Gelbsperre.

Tipp: 2:1 für Buchbach

Der TSV-Kader

Esch, Leipholz, Orth, Schmit, Tavra, A. Spitzer, Walter, Wieselsberger, Winterling, Ziegler, Petrovic, Sassmann, Mattera, Muteba, Brucia, Ammari, Sztaf, T. Steer, Sehorz