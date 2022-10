„Waren klar die bessere Mannschaft“ - TSV Buchbach scheitert an Abschlussschwäche

Das Trainerteam des TSV war enttäuscht nach der unnötigen Heimpleite. © Sven Leifer

Beste Chancen vergeben: Der TSV Buchbach hat am Samstag zuhause gegen die DJK Vilzing 1:2 verloren und steht nach 18 Spieltagen in der Fußball-Regionalliga Bayern nur noch knapp über dem ominösen Strich.

Buchbach – „Wir können uns bis auf die Chancenverwertung nicht viel vorwerfen“, erklärte Trainer Andreas Bichlmaier nach der Partie, in der die Gastgeber vor etwas mehr als 500 Zuschauern die bessere Mannschaft stellten, aber selbst „todsichere“ Chancen ungenutzt ließen.

Umgekehrt brachte Buchbach den Aufsteiger mit einem Patzer in der 21. Minute in Stellung, als sich Lukas Winterling und Philipp Walter nach einem Befreiungsschlag gegenseitig umrannten, Andreas Jünger den besser postierten Sebastian Niedermayer bediente, der den Ball aus wenigen Metern nur noch zum Vilzinger 1:0 über die Linie schieben musste.

Tobias Steer hätte die Antwort geben können, scheiterte aber an DJK-Keeper Max Putz, während Walter nach einer Ecke drüber köpfte. Die beste Buchbacher Gelegenheit im ersten Durchgang vereitelte Putz, als er einen Kopfball von Winterling an den Pfosten lenkte und Steer den Nachschuss verpasste.

TSV vergibt Chancen - DJK stellt auf 0:2

Die ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn dominierte der Aufsteiger, der aber bis auf einen Abschluss von Niedermayer daraus kein Kapital schlagen konnte. Buchbach fehlte in dieser Phase der Zugriff, hatte aber in der 56. Minute unverhofft die Mega-Chance zum Ausgleich, als Putz den Ball vertändelte, aber Sammy Ammari die Kugel nicht im Kasten unterbrachte. Vier Minuten später hätte es aber 1:1 heißen müssen, doch Benedikt Orth knallte den Ball aus fünf Metern unbedrängt an die Unterkante der Latte. Ob der Ball anschließend hinter der Linie auftickte, war schwer zu entscheiden, sah aber ganz danach aus.

Weitere Möglichkeiten durch Aleks Petrovic und Steer führten auch nicht zum Erfolg, und so nutzten die Oberpfälzer in der 84. Minute eine Unachtsamkeit im Zentrum, als Fabio Pirner freigespielt wurde und aus 16 Metern zum 2:0 traf. Buchbach kam zwar durch einen Foulelfmeter von Jonas Wieselsberger zum Anschlusstreffer (87.), doch das war’s dann auch aus Sicht der Gastgeber.

„Wir waren klar die bessere Mannschaft, haben teilweise auf ein Tor gespielt, aber wenn man vorne seine Chancen nicht nutzt, kriegt man halt hinten meist die Treffer“, ärgerte sich Bichlmaiers Kollege Marcel Thallinger, um gleich einzufordern: „Jetzt müssen wir auch mal bei den vorderen Mannschaften punkten.“ Am Samstag geht es nach Aschaffenburg, eine Woche später sind die Buchbacher zum Rückrundenstart bei Spitzenreiter Unterhaching zu Gast. (buc)