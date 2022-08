TSV Buchbach in nächster englischen Woche: Jetzt kommen die Bayern

Der TSV Buchbach jubelt in der Nachspielzeit über den Ausgleich im Derby gegen Burghausen. © Buchholz

Es herrscht Vorfreude in Buchbach: Am Dienstagabend empfängt der TSV Buchbach die zweite Mannschaft des FC Bayern München.

Buchbach – Nächster Höhepunkt für den TSV Buchbach: Nach dem 2:2 im Derby beim SV Wacker Burghausen erwarten die Rot-Weißen heute Abend um 19 Uhr den FC Bayern München 2. Für die Buchbacher geht’s in die zweite Englische Woche in Folge – jetzt ist die Frage, wie viel Sprit noch im Tank ist.

TSV Buchbachs Trainer Marcel Thallingen: „Ich finde die Philosophie super“

Die Jungprofis von der Säbener Straße, die aktuell zwei Punkte vor den Gastgebern auf Rang sieben rangieren, hatten am Wochenende in Schweinfurt das Nachsehen, mussten zuvor aber noch nicht im Pokal ran. Für die Elf von Trainer Martin Demichelis ist also die Belastungssteuerung etwas einfacher. Mit der Vorjahresmannschaft, die hinter Bayreuth den Titel verpasst hat, ist die Mannschaft der Saison 2022/23 nicht zu vergleichen. Das Team von Ex-Profi Demichelis ist eine bessere U 19, zumal auch Routiniers wie Nico Feldhahn und Maxi Welzmüller nicht durch erfahrene Kräfte ersetzt wurden.

„Ich finde die Philosophie super. Da wird zugunsten der Aus- und Weiterbildung der kurzfristige Erfolg hinten angestellt“, sagt Buchbachs Trainer Marcel Thallinger. „Mit Ball ist Bayern super gut, ohne Ball gut.“ Es sei eine Augenweide diesen Jungs zuzuschauen. „Ball-Annahme und Ball-Mitnahme sind überragend, die ganze Vororientierung richtig klasse, aber wenn in der Regionalliga körperlich robuste Leute der Gegner sind, dann bekommen auch diese technisch starken Jungs etwas Probleme“, weiß Thallinger.

TSV Buchbach: „Männerfußball“ als Erfolgsrezept gegen die kleinen Bayern?

Heißt also für die Buchbacher: Männerfußball spielen ohne dem Gegner zu viel Ballbesitz zu ermöglichen. Thallinger: „Wir haben schon gezeigt, dass wir bissig in den Zweikämpfen sein können. Und wir haben auch bewiesen, dass wir guten Fußball spielen können, wenn wir mutig sind. Gegen eine Mannschaft wie Bayern, die sich immer Chancen erarbeitet, braucht man aber auch ein wenig Glück, dass nicht gleich die erste Chance sitzt.“

Glück hatten die Buchbacher ja auch am Freitag beim 2:2 in Burghausen: „Der Treffer von Tobias Steer in letzter Sekunde war Abseits, da muss man nicht lange um den heißen Brei herumreden. Aber wir haben 60 Minuten das Spiel bestimmt, insofern hatten wir das Glück des Tüchtigen, das uns in diesem Jahr bislang häufig gefehlt hat“, sagt Thallinger. Personell werde es gegenüber dem Derby in Burghausen keine Veränderungen geben. Neben dem Langzeitverletzten Blin Kelmendi fehlt weiterhin Christian Brucia.