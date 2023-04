TSV Buchbach gegen 1. FC Nürnberg II LIVE: Gibt es die Revanche für das Hinspieldebakel?

32. Spieltag der Regionalliga Bayern im Liveticker

Zum Auftakt des 32. Spieltags der Regionalliga Bayern empfängt der TSV Buchbach den 1. FC Nürnberg II. Wir berichten ausführlich im Live-Ticker.

Zu Beginn des 32. Spieltags gastiert der 1. FC Nürnberg II beim TSV Buchbach in der Regionalliga Bayern.

Während die Buchbacher im Abstiegskampf stecken, sieht die Lage bei den Nürnbergern um einiges entspannter aus. Tabellenplatz vier steht zu Buche.

Buchbach - Am Freitagabend eröffnet das Spiel zwischen dem TSV Buchbach und dem 1. FC Nürnberg II den 32. Spieltag der Regionalliga Bayern. Mit Neu-Coach Uwe Wolf hat der TSV auf Anhieb Stabilität in seine so anfällige Defensive bekommen und konnte aus den ersten fünf Spielen mit Wolf starke elf Punkte erbeuten. Langsam aber sicher scheinen sie sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

Ein Sieg gegen die Club-Zweite würde in doppelter Hinsicht guttun: Zum einen verließe man vorübergehend die Relegationsplätze. Zum anderen wäre da noch die 4:0-Klatsche aus dem Hinspiel, für die sich die Buchbacher unbedingt revanchieren wollen.

Inkonstante Nürnberger als Mammutaufgabe für den TSV Buchbach

Bei den Nürnbergern, aktuell Tabellenvierter, stand in den letzten Wochen wenig Konstanz an der Tagesordnung. Auf einen Sieg gegen Pipinsried folgte eine Klatsche gegen Tabellenführer Unterhaching. Mit dem darauffolgenden 8:1 Kantersieg gegen Hankofen wurde die Stimmung gerade wieder besser. Ernüchterung folgte jedoch nach der späten 3:4 Niederlage gegen den 1. FC Schweinfurt am vergangenen Wochenende.

Trotz zuletzt schwankender Leistungen sind die Nürnberger für Buchbach-Kapitän Aleksandro Petrovic die „spielerisch vielleicht stärkste Mannschaft der Liga“. Besonders auf fremden Rasen ist der FC in dieser Spielzeit besonders gut aufgelegt. Platz drei der Auswärts-Tabelle spricht für sich.

Vorallem sollte das Team von Trainer Wolf ein Auge auf FCN-Stürmer Leonardo Vonic werfen. Der 19-Jährige ist mit 20 Treffern in der laufenden Saison Top-Torjäger der Regionalliga Bayern und ist der entscheidende Faktor schlechthin im Nürnberger Angriffsspiel. (Noah Hölch)