Buchbach bringt Führung nicht ins Ziel: Nur Remis gegen Pipinsried

Der TSV Buchbach musste gegen Pipinsried auf Marcel Spitzer und Jonas Wieselsberger verzichten. Gegen den FCP reichte es nur für ein Remis.

Buchbach – Den fünften Saisonsieg verpasst hat der TSV Buchbach am 14. Spieltag der Regionalliga und sich mit einem 1:1 (1:0) gegen den FC Pipinsried begnügen müssen. Das für den gestrigen Montag geplante Spiel gegen Eichstätt wurde abgesagt.

„Die Mannschaft hat uns sehr gefordert, aber wir haben gut dagegengehalten.“

In einer Partie mit hohem Unterhaltungswert hatten die Hausherren, die auf die erkrankten Marcel Spitzer und Jonas Wieselsberger verzichten mussten, die erste große Gelegenheit, als Sammy Ammari in der 20. Minute den Ball knapp neben den Pfosten setzte. „Das war ein ganz dickes Ding, da hätten wir schon in Führung gehen können“, sagte Sportlicher Leiter Anton Bobenstetter, der viel Lob für den Gegner hatte: „Pipinsried ist individuell sehr stark besetzt, hat große technische Qualität. Die Mannschaft hat uns sehr gefordert, aber wir haben gut dagegengehalten. Trotzdem ist Pipinsried gefährlich nach vorne gekommen.“

Richtig klasse war der Führungstreffer der Rot-Weißen in der 27. Minute: Daniel Muteba setzte sich auf dem Flügel bärenstark durch. Philipp Walther bugsierte seine flache Rückgabe aus 14 Metern gezielt über die Linie – der erste Treffer für den Buchbacher Last-Minute-Zugang, der hinten den Laden organisierte und sich vorne bei seinem dritten Einsatz gleich in die Torschützenliste eintragen konnte. Nur ein paar Minuten später wäre beinahe der zweite Buchbacher Treffer fällig gewesen, doch Daniel Ziegler setzte einen Kopfball, nach Freistoß von Samed Bahar, um Haaresbreite neben den Kasten.

Die Schlussphase des ersten Durchgangs gehörte dann aber den Gästen, doch Keeper André Esch konnte sich in der 41. Minute per Fußabwehr gegen Pablo Pigl auszeichnen. Einem Treffer der Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff verwehrte der sehr gute Schiedsrichter Manuel Steigerwald die Anerkennung, weil der Ball vorher bereits im Toraus gewesen war.

Esch hält Foulelfmeter - und muss dann hinter sich greifen

Auch nach dem Seitenwechsel wogte die Partie hin und her, beide Seiten hatten Möglichkeiten, so richtig zwingend wurde es zunächst nicht. In der 63. Minute hatte dann aber Muteba das 2:0 auf dem Schlappen, sein Schuss aus acht Metern fand aber nicht den Weg ins Ziel. Auch ein Abschluss von Tobi Sztaf fünf Minuten später hatte nicht ganz die richtige Adresse.

Auf der anderen Seite zwang Marin Pudic Esch in der 76. Minute mit einem 22-Meter-Schuss zu einer starken Parade. Und sogar einen Foulelfmeter konnte Esch entschärfen, aber nachdem er gegen Benjamin Idrizovic gehalten hatte, kam die Kugel über ein paar Umwege zu Youngster Marvin Jike, der von der Strafraumkante mit einem verdeckten Schuss zum 1:1-Endstand traf. (MICHAEL BUCHHOLZ)