Fünfter Sieg im siebten Spiel unter Uwe Wolf: Buchbach klettert nach Sieg gegen Pipinsried

Tobias Steer sorgt mit dem 2:0 per Elfer für die Entscheidung. © Imago/Beautiful Sports/Goldberg

Der TSV Buchbach gewinnt und schießt den FC Pipinsried damit in die Bayernliga. Durch den Sieg klettert die Elf von Uwe Wolf in der Regionalliga Bayern.

Buchbach – Der TSV Buchbach kommt dem Klassenerhalt in der Regionalliga immer näher. Am Freitagabend feierten die Rot-Weißen beim Gastspiel in Pipinsried im siebten Spiel unter Trainer Uwe Wolf den fünften Sieg, haben jetzt 44 Punkte auf dem Konto und konnten sich so von der Abstiegszone weiter absetzen.

Regionalliga Bayern: TSV Buchbach holt drei Punkte gegen Pipinsried

Die Buchbacher legten los wie die Feuerwehr und drückten die Heim-Elf von Anfang an in die Defensive. Nach ersten Versuchen gingen die Gäste bereits in der 13. Minute in Führung, als Daniel Muteba einen Abpraller aus 14 Metern eiskalt versenkte. Und die Rot-Weißen setzten weiter nach, hatten auch einige gute Szenen, bei denen Pipinsried Glück hatte, ehe Fabian Willibald in der 20. Minute ein Handspiel im eigenen Strafraum unterlief und Aleks Petrovic den fälligen Strafstoß sicher versenkte.

„Der zweite Treffer war fast absehbar, weil wir nach dem 1:0 richtig Druck gemacht haben“, sagt Buchbachs 2. Abteilungsleiter Helmut Scheurer. In der Folge konnte sich Pipinsried nur mühsam etwas befreien, Buchbach gab weiter den Ton an. Ein Heber von Tobi Sztaf war zu hoch angesetzt, und ein Distanzschuss von Tobi Steer verfehlte das Ziel.

Erstmalig Gefahr für den Kasten der Gäste, in dem Andreas Steer für den verletzten Daniel Maus stand, gab es in der 31. Minute bei einem Freistoß von Halit Yilmaz. Der starke Yilmaz war es dann, der in der 42. Minute nach einem Foul an Belmin Idrizovic per Strafstoß auf 1:2 verkürzte.

Ammari sorgt gegen Pipinsried für die Entscheidung – Scheurer: „Verdienter Sieg“

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel musste Buchbach zwei gefährliche Situationen überstehen, ehe Philipp Walter nach einer guten Stunde Keeper Daniel Witetschek gegen die tief stehende Sonne mit einem Schuss von der Mittellinie fast überwunden hätte. Die Partie spielte sich zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich im Mittelfeld ab, ehe die Gäste nach der Einwechslung von Marcel Spitzer und Moritz Sassmann das Tempo wieder verschärften.

Sassmann war es auch, der in der 73. Minute fast den dritten Treffer erzielt hätte, wenn nicht Witetschek eine klasse Parade ausgepackt hätte. Zwei Minuten später entschied der FCP-Keeper das gleiche Duell noch mal für sich, war dann aber in der 77. Minute machtlos, als sich Sammy Ammari im Strafraum gegen zwei Kontrahenten durchsetzen konnte und per Lupfer ins kurze Eck das 3:1 für die Gäste erzielte.

Sassmann hätte in der Nachspielzeit nach Querpass von Tobi Steer fast noch den vierten Treffer draufgepackt, aber eine weitere Verbesserung des Torverhältnisses blieb den Buchbachern versagt. Scheurers Fazit: „Insgesamt ein klar verdienter Sieg für uns.“ (Michael Buchholz)