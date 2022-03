TSV Buchbach: Spiel sieben soll die Wende bringen – Personallage entspannt sich

Teilen

Visiert die ersten Punkte mit dem TSV Buchbach an: Trainer Marcel Thallinger. © FuPa / Wolfgang Zink

„Wir werden alles dafür tun, um den Bock wieder umzustoßen.“ Das ist die Kampfansage von Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier vor der Partie gegen den SC Eltersdorf.

Buchbach – Nach sechs Pleiten wollen die Rot-Weißen heute um 19 Uhr in der SMR-Arena die Trendwende einleiten. Hoffnung machen die Entspannung auf dem Personalsektor und die gute Trainingswoche.

„Wir haben am Dienstag mit 16 Feldspielern trainiert. Da war richtig Feuer drin“, so Bichlmaier. Der Fokus in der Trainingswoche lag neben den fußballerischen Einheiten vor allem auf dem mentalen Bereich. „Wir haben viel für die Psyche gearbeitet, die Jungs haben das gut angenommen und richten den Blick nach vorne“, sagt Bichlmaier, der wieder einige Optionen besitzt.

Daniel Maus kehrt nach Quarantäne in den Kasten zurück, Kapitän Aleksandro Petrovic wird ebenfalls wieder zur Verfügung stehen, und Tobias Steer steht nach Leistenbeschwerden im Kader. Christian Brucia hat bereits wieder trainiert, ist aber noch nicht voll belastbar. Ob Thomas Leberfinger sich rechtzeitig freitesten kann, ist noch nicht absehbar, Gleiches gilt für Manuel Mattera, der acht Monate nach seinem Kreuzbandriss am Wochenende bei einem Freundschaftsspiel der Bezirksliga-Mannschaft wieder auf dem Platz stand. „Das hat schon ganz gut ausgesehen. Wenn er wegen Corona spielen kann, wird er wohl bei der U 23 in Saaldorf dabei sein“, erklärt Buchbachs Trainer.

Im Hinspiel gegen Eltersdorf verlor Buchbach nach neun ungeschlagenen Begegnungen 2:4. Grund genug, um jetzt den Spieß gegen den SCE umzudrehen, der auch sechs Niederlagen am Stück kassiert hat. „Eltersdorf ist in einem 4-4-2 relativ einfach gestrickt, spielt schnell in die Tiefe, hat viel Tempo auf den Außenpositionen. Das Umschaltspiel nach Ballgewinn ist ihr Paradestück“, weiß Bichlmaier: „Wir werden da nicht leicht ins Gegenpressing kommen. Deswegen werden wir unser Spiel nicht verkomplizieren.“ (Michael Buchholz)

TSV-Kader:

D. Maus, A. Steer, Bahar, Rosenzweig, M. Spitzer, Orth, Prenninger, Breuer, T. Maus Brucia, Petrovic, Muteba, A. Spitzer, Thaler, Sassmann, Sztaf, Sehorz, T. Steer, Winklbauer.