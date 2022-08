Regionalliga Bayern: Buchbach reist mit breiter Brust nach Fürth

Teilen

Auf Höhenflug: Buchbachs Lukas Winterling steigt höher als die Bayern-Abwehr, am Ende trotzte der TSV den Gästen aus der Landeshauptstadt ein 4:4 ab. Foto: Michael Buchholz © Michael Buchholz

Gegen Bayern II konnte der TSV Buchbach seine Comeback-Qualitäten unter Beweis stellen. Nun muss die Bichlmaier-Elf in Fürth ran.

Buchbach – Nach dem grandiosen 4:4 gegen den FC Bayern 2 und fünf Spielen ohne Niederlage in Serie fährt der TSV Buchbach an diesem Samstag (14 Uhr) mit breiter Brust zur SpVgg Greuther Fürth 2. „Wir wollen die guten Ergebnisse bestätigen und hoffen auf den dritten Dreier in dieser Saison“, sagt Trainer Andreas Bichlmaier.

TSV Buchbach: Drei Ausfälle vorm Kräfte-Messen mit Fürth-Reserve

Die Rot-Weißen müssen neben Blin Kelmendi und Christian Brucia auf Bene Orth verzichten, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Ansonsten sollten bei Buchbach alle Mann an Bord sein.

Fürth, das sich vergangene Spielzeit erst via Relegation retten konnte, steht mit sieben Punkten auf Rang 18 und hat deswegen schon ein wenig Druck. Aus den letzten vier Spielen hat Fürth gerade mal ein Pünktchen ergattert, insofern hoffen die Mittelfranken jetzt auf die Wende. „Fürth ist keine typische Zweier-Mannschaft“, sagt Bichlmaier, der beobachtet hat: „Die Fürther spielen sehr körperbetont und haben eine robuste Mannschaft. Da müssen wir schon dagegenhalten.“ Auffällig bei der SpVgg ist die Abschlussschwäche: Erst drei Treffer konnten die Fürther in sieben Spielen erzielen. Auf der anderen Seite steht die Abwehr der Truppe von Trainer Petr Ruman aber recht ordentlich. Acht Gegentreffer sind für eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller eine überdurchschnittlich gute Marke

TSV Buchbachs Bichlmaier: „Wollen daran anknüpfen“

„Wir haben uns natürlich durch die letzten Spiele viel Selbstvertrauen geholt und haben auch gesehen, dass wir gegen einen guten Gegner vier Tore machen können. Daran wollen wir anknüpfen“, sagt Bichlmaier, wohl wissend, dass sein Team kaum erneut vier Mal zuschlagen wird.

Beim letzten Aufeinandertreffen im Frühjahr haben die Buchbacher mit 0:2 den Kürzeren gezogen, „Prinzipiell könnten wir auch mit einem Punkt leben“, stellt TSV-Trainer Bichlmaier fest, der trotzdem optimistisch ist, dass die Buchbacher die Heimfahrt mit einem Dreier antreten werden.