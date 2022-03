TSV Buchbach im freien Fall: personelle Situation bleibt angespannt

Teilen

Ins Straucheln geraten sind die Heimstettener Lukas Riglewski (l.) und Emre Tunc (r.) gegen die Buchbacher um Alxander Spitzner nur in dieser Szene. Am Ende gewann der SVH – Tunc machte in der Nachspielzeit das 2:0. © Lackovic/Imago

Der TSV Buchbach bleibt weiter ohne Punktgewinn im neuen Jahr. Gegen den SV Heimstetten setzte es eine 0:2-Niederlage.

Buchbach – Die Negativserie des TSV Buchbach in der Fußball-Regionalliga Bayern hält weiter an: Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft der Trainer Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger musste sich am Samstag bei Kellerkind SV Heimsteten mit 0:2 (0:1) Toren geschlagen geben und wartetet jetzt schon seit sechs Spieltagen auf Zählbares – und das bei einem geradezu deprimierenden Torverhältnis von 1:12.

„Das war insgesamt kein gutes Regionalligaspiel. Dass wir mit dieser Aufstellung nicht unbedingt in der Favoritenrolle waren, stand ja schon vorne herein fest, aber ich hatte mir Heimstetten auch etwas stärker vorgestellt“, fasste TSV-Trainer Bichlmaier die Partie zusammen, in der es an Torraumszenen mangelte.

Buchbachs Keeper Andreas Steer, der den erkrankten Daniel Maus vertrat, musste im ersten Abschnitt zwar ein paar Bälle halten, wurde dabei aber nicht groß gefordert. In der 43. Minute kam er aber etwas zu spät aus seinem Kasten und brachte Ensar Skrijelj im Strafraum zu Fall: Lukas Riglewski ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen, auch wenn Steer mit den Fingerspitzen noch am Ball war.

Nach dem Seitenwechsel nahm der angeschlagene Kapitän Aleksandro Petrovic seinen angestammten Platz in der Buchbacher Schaltzentrale wieder ein. Das Spiel der Rot-Weißen bekam dadurch etwas mehr Struktur, aber außer einigen Distanzschüssen war von den Gästen vor dem Tor von Maxi Riedmüller nicht viel zusehen. Einmal zielte Thomas Winklbauer über den Kasten, der Versuch von Alexander Spitzer wurde eine sichere Beute des SVH-Keepers.

Glück hatten die Rot-Weißen in der 84. Minute, als Sebastian Nappo bei einem Freistoß aus 17 Metern nur die Latte traf, in der Nachspielzeit machte dann Emre Tunc nach einem Zuspiel von Nappo den Deckel drauf.

Weiter geht es für die Buchbacher bereits am morgigen Dienstag um 19 Uhr mit dem Nachholspiel gegen den FC Augsburg II. Inwieweit sich die personelle Situation bei den Rot-Weißen dann verbessert, bleibt abzuwarten, doch Bichlmaier macht sich keine all zu großen Hoffnungen: „Christian Brucia, den wir nach seiner Muskelverletzung dieses Mal noch geschont haben, könnte eine Option werden, ansonsten wird sich aber nicht viel ändern.“ (Michael Buchholz)