„Garnichts mit Regionalliga-Fußball zu tun“ - Buchbach kassiert Klatsche in Aubstadt

Buchbachs Tobias Sztaf (r.) © Buchholz

Für den TSV Buchbach war auswärts nichts zu holen. Die Gäste präsentierten sich vor allem in der zweiten Hälfte viel zu schwach und verlieren verdient gegen Aubstadt.

Buchbach – Eine 1:4-Klatsche kassierte der TSV Buchbach beim SV Aubstadt. „Die zweite Halbzeit hatte von unserer Seite wenig bis gar nichts mit Regionalliga-Fußball zu tun. Da müssen sich etliche Spieler auch mal hinterfragen, da wird in dieser Woche Tacheles geredet werden“, schimpfte TSV-Trainer Andreas Bichlmaier und wurde deutlich: „Die Qualität, die wir in der Breite im Kader haben, reicht bei weitem nicht für die Regionalliga.“

Das Problem, das Bichlmaier und Marcel Thallinger haben, liegt auf der Hand: Formschwache Spieler dürfen oder müssen trotzdem ran, weil es an Alternativen mangelt. Gerade mal drei Mann Ersatz waren am Samstag in Aubstadt dabei, Joe Wieselsberger musste nach wochenlanger Verletzung und nur zwei Trainingseinheiten von Beginn an ran. Tobias Steer braucht nach fast eineinhalb Jahren Pause Spielpraxis. Man kann vom Ex-Landshuter auf Anhieb noch keine Wunderdinge erwarten. Samed Bahar und Moritz Sassmann suchen derzeit vergeblich nach ihrer Form.

Der erste Treffer der Hausherren resultierte aus einem Freistoß, den die Buchbacher nicht klären konnten, sodass der völlig allein gelassene Patrick Hofmann am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz einnetzen konnte (30.). Hätte Daniel Maus in der 53. Minute Philipp Harlaß nicht den Ball vom Fuß geklaut, wäre zu diesem Zeitpunkt schon der zweite Treffer fällig gewesen. Der fiel in der 58. Minute, als ein Klärungsversuch missglückte und die Kugel zu Leonhard Langhans kam. Treffer Nummer drei ging auf das Konto von Joker Joshua Endres, der nach Zuspiel von Harlaß wenig Mühe hatte (64.). Endres legte dann in der 72. Minute noch seinen zehnten Saisontreffer nach, wieder hatte Maus keine Chance. Dass Lukas Sehorz nach schönem Steckpass von Marco Rosenzweig in der 90. Minute noch zu seinem Premierentor kam, war dann nicht mehr als eine Randnotiz

„Wir sind für den Gegner einfach zu leicht auszurechnen. Das muss sich schnellstens ändern, ein paar Punkte brauchen wir noch“, stellte Bichlmaier fest, der morgen (18 Uhr) in Eichstätt auf Alex Spitzer (Gelbsperre) verzichten muss und um den verletzten Ali Petrovic bangt. (Michael Buchholz)