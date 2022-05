„Wir waren total verunsichert“ - Buchbach beendet die Gruselserie

Trainer Andreas Bichlmaier kann nach dem Sieg gegen Schalding-Heining aufatmen. © Michael Buchholz / FuPa

Es ist geschafft. Der TSV Buchbach hat seine Serie von 13 Partien ohne Dreier beendet und beim SV Schalding-Heining gewonnen. Trainer Bichlmaier ist erleichtert.

Buchbach – Der TSV Buchbach hat am Samstag nach 13 sieglosen Partien einen 3:1-Erfolg beim SV Schalding-Heining gelandet. Mann der Partie war Samed Bahar, der gleich drei Treffer erzielte, wobei er in der 24. Minute einen Schuss von Christian Brückl unhaltbar in die eigenen Maschen abfälschte. Nur drei Minuten nach Wiederbeginn traf er aber nach einem Strafraumzupfer von Sebastian Raml an Tobi Sztaf auf der anderen Seite per Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich.

Den Führungstreffer für die Rot-Weißen markierte nach zwei dicken Chancen von Schalding durch Christian Seidl (54.) und Dominik Weiß (59.) im unmittelbaren Gegenzug Tobias Sztaf mit seinem fünften Saisontreffer: Der eben erst eingewechselte Thomas Winklbauer hatte sich auf dem rechten Flügel durchgesetzt, in der Mitte legte Moritz Sassmann für Sztaf ab, der aus zwölf Metern Keeper Simon Busch keine Chance ließ.

TSV Buchbach: Coach Bichlmaier weckt Team mit Kabinenpredigt

Mit Treffer Nummer drei von Bahar machten die Gäste endgültig den Deckel drauf: Fabian Schnabel ließ Joe Wiselsberger im Strafraum über die Klinge springen, Bahar wählte die andere Ecke und traf flach links neben den Pfosten (73.).

„In der ersten Halbzeit haben wir total verängstigt gespielt, gerade so, als ob wir mehr zu verlieren gehabt hätten als der Gegner. Wir waren total verunsichert, obwohl der Gegner jetzt nicht den Monsterdruck aufgebaut hat“, sagte Trainer Andreas Bichlmaier, der in der Halbzeit mit Erfolg Tacheles redete. Fortan trauten sich die Rot-Weißen mehr zu und zogen so den Niederbayern, die eines ihrer besten Heimspiele nach dem Winter zeigten, den Zahn.

„Wir haben jetzt endlich das Abwärtsdenken abgestreift und können uns noch auf ein paar attraktive Heimspiele freuen.“

Trainer Bichlmaier: „Das 1:1 war der Brustlöser, das Tor ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Wichtig war für uns auch, dass wir dann endlich mal von der Bank gut nachlegen konnten.“ In der Rückrundentabelle sind die Buchbacher zwar weiter Schlusslicht. Mit den beiden Serien von jeweils neun Spielen ohne Niederlage in der Vorrunde hat der Kultverein aber frühzeitig für ein Punktepolster gesorgt, das jetzt ein sorgenfreies Restprogramm ermöglicht.

Am Dienstag erwarten die Buchbacher den FC Augsburg 2 zum Nachholspiel, am Samstag gastiert die SpVgg Unterhaching in der SMR-Arena, eine Woche später geht es zum TSV 1860 Rosenheim, ehe zum Saisonabschluss die SpVgg Bayreuth noch mal nach Buchbach muss. Bichlmaier: „Wir haben jetzt endlich das Abwärtsdenken abgestreift und können uns noch auf ein paar attraktive Heimspiele freuen, bei denen wir die Saison weiterhin positiv abschließen wollen. Auch wenn es jetzt lange nicht geklappt hat, haben wir unterm Strich eine gute Saison gespielt und vorzeitig den Klassenerhalt gesichert.“ (buc)