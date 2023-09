Buchbach will die Wende: „Hoffe, dass wir uns dann irgendwann belohnen“

Die Buchbacher würden gerne wieder so jubeln wollen wie im Derby gegen Wacker Burghausen. © Michael Buchholz

Der TSV Buchbach bildet mit vier Zählern immer noch das Tabellenschlusslicht der Liga. Gegen die Nürnberger Reserve sollen wieder Punkte her.

Gelingt dem TSV Buchbach endlich die Wende? Das Regionalliga-Schlusslicht gastiert am Samstag um 14 Uhr beim 1. FC Nürnberg 2 und will am Valznerweiher punkten, um möglichst die rote Laterne abzugeben.

„Wir hätten letzte Woche gegen Würzburg und am Dienstag bei Türkgücü Zählbares verdient gehabt. Jetzt hoffe ich, dass wir an die Leistungen anknüpfen können, dann werden wir irgendwann belohnt“, sagt Trainer Alex Käs, schränkt aber gleich ein: „Nürnberg hat eine technisch sehr starke Mannschaft, die sich mit dem routinierten Benedikt Kirsch und Angreifer Julian Kania, der für mich eines der größten Sturmtalente Bayerns ist, sehr gut verstärkt hat.“

TSV Buchbach mit zwei Englischen Wochen in den Beinen

Der 27-jährige Kirsch, der von Drittliga-Absteiger Bayreuth kam, ordnet als Sechser das Spiel des Clubs, Kania (zuvor TSV Schwaben Augsburg in der Bayernliga Süd) hat in acht Regionalligaspielen schon sieben Treffer erzielt. Auch beim Test der Profis am Donnerstag gegen den 1. FC Heidenheim wurde der 21-Jährige zur Pause eingewechselt und traf prompt. Abzuwarten gilt überhaupt, wie der Kader der Nürnberger, die auf eigenem Platz erst einen Sieg landen konnten, aufgrund der Länderspiel-Pause bestückt ist.

Während die Mittelfanken ausgeruht sind, haben die Gäste die zweite Englische Woche in Folge gehabt. Reicht die Kraft? „Ich sehe das nicht als Nachteil, am Dienstag haben sich einige in den Vordergrund gespielt, die bislang nicht so zum Zug gekommen sind. Die Erkenntnis, dass wir einen breiten und ausgeglichenen Kader haben, ist extrem wichtig“, sagt Käs.

Fragezeichen stehen hinter Tobi Heiland und Tobi Steer, die krank waren, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass Heiland aufläuft, größer ist. Auch Manuel Mattera muss vielleicht passen, er hat einen Schlag abbekommen und musste das Training abbrechen. Ansonsten hat Käs aber bis auf Rocco Tavra alle Mann an Bord. Tipp: 1:1 (buc)

TSV-Kader:

Junghan, Zech; Walter, Orth, Schmit, Brucia, Mackic, Manghofer, Ziegler, Ramstetter, Kampmann; Petrovic, Heiland, Vrenezi, Bahar, Mittermaier; Ammari, Steer, Sztaf, Stoßberger, Rabenseifner