Buchbach im Umbruch: Ronaldo aus Heimstetten und andere Neuzugänge verstärken den TSV

In seiner elften Regionalliga-Saison steht für den TSV Buchbach ein Umbruch bevor. Dafür wurden jetzt einige Neuzugänge der Mannschaft vorgestellt.

Buchbach – Mit einem runderneuerten Team geht der TSV Buchbach in seine elfte Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern. Zehn externe Zugänge und zwei Spieler aus der eigenen U19 muss der neue Trainer Alex Käs integrieren. Darauf wies der 30-Jährige bei der stimmungsvollen Saisoneröffnung hin: „Wir haben schon einen relativ großen Umbruch, den wir moderieren müssen.

TSV Buchbach zählt zu den Abstiegskandidaten: „Haben uns mit großem Aufwand in der Liga gehalten“

Allerdings ist die Zeit bis zum Saisonstart auch nicht mehr lange, insofern müssen wir schnell in die Richtung kommen, dass wir eine Gruppe auf den Platz bringen, die funktioniert.“ Die Generalprobe am Samstag um 14 Uhr gegen den SV Heimstetten bleibt den Rot-Weißen vor der letzten Trainingswoche noch für den Feinschliff, ehe am 22. Juli das erste Saisonspiel gegen die SpVgg Ansbach steigt.

Wie in jeder Saison zählen die Buchbacher zum Kreis der engsten Abstiegskandidaten. „Letzte Saison haben alle gesagt, dass es uns erwischt, weil wir das Eröffnungsspiel gegen Unterhaching bestritten haben und sehr oft der Gastgeber des Eröffnungsspiel absteigt. Aber wir haben es mit großem Aufwand wieder geschafft in der Liga zu bleiben“, erinnerte Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier, der die Präsentation der Neuzugänge Aleksandro Petrovic überließ.

Co-Trainer Aleksandro Petrovic stellt Neuzugänge vor – „Heimstettens Ronaldo“ wird Buchbacher

Mit einer gelungenen Mischung aus Ernsthaftigkeit und viel Humor stellte der spielende Co-Trainer die Neuen anhand von Steckbriefen vor und landete zahlreiche Lacher beim Publikum. „Sportliche Erfolge keine, Schwächen auch keine. Wir haben einen Absteiger verpflichtet, der eigentlich Cristiano Ronaldo ist“, begrüßte Petrovic den 22-jährigen Heimstettener Angreifer Meriton Vrenezi.

Vom VfB Eichstätt, der ja ebenfalls in die Bayernliga musste, kommen Angreifer Tobias Stoßberger (23) und Keeper Felix Junghan (29), vom Bayernligisten SV Erlbach sind die beiden Zentrumsspieler Maximilian Manghofer (21) und Levin Ramstetter (21) zu den Rotweißen gestoßen. Petrovic: „Spitzname Levinio, da dachte ich erst, dass wir einen Spieler aus Sao Paulo verpflichtet haben, dabei kommt der aus Reut in Niederbayern.“

TSV mit zwei Spielern von der U21 des FC Ingolstadt – zwei Kicker kommen aus der eigenen Jugend

Begrüßen konnte er auch Denis Polat (19) vom TSV 1860 Rosenheim, den er schwer auf die Schippe nahm, und Keeper Ludwig Zech von der U21 des FC Ingolstadt, den auch ein paar flapsige Bemerkungen trafen. „Man sieht, dass wir heuer eine sehr sympathische Mannschaft haben, ob sie auch sportlich erfolgreich ist, weiß man noch nicht so genau“, scherzte Petrovic, der seit 13 Jahren in Buchbach ist.

Ebenfalls von der U21 aus Ingolstadt kommt Mittelfeldspieler Simon Kampmann (21), dem Petrovic klar machte: „Du wurdest als Sechser geholt? Egal, du kannst überall spielen, die Sechs ist schon besetzt“, gab es vom Kapitän eine launige Kampfansage. Zu den Routiniers zählt neben Junghan Außenbahnspieler Markus Manghofer (28) aus Dorfen, der zuletzt beim Bayernligisten FC Ismaning am Ball war.

Aus den eigenen Reihen kommen Angreifer Julian Rabenseifner (18) und Keeper Jonas Eschler (17), die schon im Frühjahr dem Kader angehört haben. (Michael Buchholz)