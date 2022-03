Reiche Beute für den SV Walpertskirchen

Von: Dieter Priglmeir

Über einen Flachbildschirm durfte sich der derzeit verletzte SVW-Kapitän Thomas Hötscher (M.) freuen. © Privat

Die Bilanz der Walpertskirchener Fußballer: Ein Testspielsieg, müde Knochen und neue Technik fürs Vereinsheim

Walpertskirchen – Im Vereinsheim des SV Walpertskirchen stehen nun eine Playstation 5 mit dem Spiel Fifa 22 und ein neuer Flachbildschirm. Das sind die Trophäen, die der Kreisligist vom Audi-Schanzer-Cup in Ingolstadt mitgebracht hat.

Wie berichtet, hatten sich Walpertskirchener am Vorwochenende für das Finalturnier im Audipark qualifiziert. Mit dem Mannschaftsbus ging es nach Ingolstadt, wo sich das Team erst einmal die Zweitliga-Partie zwischen dem FCI und dem FC St. Pauli anschauen durfte. Danach ging es selber auf den Platz – und das erst einmal sehr erfolgreich. Mit einem 2:0 gegen die DJK Ingolstadt qualifizierte sich das Team prompt fürs große Finale. Benedikt Schuler und Christian Käser hatten getroffen.

Im Endspiel wartete der FC Hohenwarth, der gleich 19 Spieler im Kader hatte. Der WSV hingegen war verletzungs-, berufs- und pandemiebedingt nur nit 13 Feldspielern vor Ort. Außerdem hatten die Fußballer noch die Spinningeinheit vom Montag, den Test gegen den Landesligisten FC Schwaig (1:1) und ein weiteres Training in den Knochen.

„Dafür hat sich die Mannschaft wacker geschlagen und teuer verkauft“, lobte Trainer Sepp Heilmeier. Das Team verlor 1:3, verschoss einen Elfer, Käser hatte das zwischenzeitliche 1:2 erzielt (42.). Trotz der Niederlage „war’s a geile Sache und hat uns als Mannschaft weitergebracht“, bilanziert der Coach.

Umkämpft war das Testspiel in Parsdorf. Maximilian Büchlmann (Nummer 4) erzielte den Führungstreffer. © Christian Riedel

Tags darauf war er mit seiner Truppe wieder auf dem Platz. „Ich wollte das Spiel gegen den FC Parsdorf nicht kurzfristig absagen. Ich weiß doch, wie ärgerlich das für den Gegner ist“, sagt der Trainer.

Also kam er mit einer Mischung aus Spielern, die am Samstag verhindert waren waren, Leuten aus der Zweiten und einigen Ingolstadt-Helden, „die wir aber nur sehr dosiert eingesetzt haben“. Dennoch gewann Walpertskirchen 3:2. „Wir sind auf dem Zahnfleisch dahergekommen, aber die Mannschaft hat mich mal wieder richtig überrascht. Parsdorf ist als Vierter der Kreisklasse ja keine Laufkundschaft.“ Maximilian Büchlmann und Thomas Angermaier schossen den WSV 2:0 in Führung. Unkonzentriertheiten sorgten für zwei Gegentreffer. In den Schlussminuten bekam Käser noch ein paar Einsatzminuten. Prompt erzielte er den Siegtreffer.

In dieser Woche geht’s beim SVW etwas geruhsamer zu. Coach Heilmeier hat sogar eine Trainingseinheit gestrichen. pir