Reischl und Scharf: „Wir waren früher schon eine unschlagbare Kombination“

TSV Wartenberg will aufsteigen

von Daniel Georgakos schließen

Seit Kinderjahren schnüren Michi Reischl und Maxi Scharf die Fußballschuhe für den TSV Wartenberg. Beide zählen zur goldenen Generation des Vereins.

Beide feierten in der Jugend bereits zweimal gemeinsam den Aufstieg in die Kreisliga und wurden Mini-Weltmeister 2006 in Kirchasch. In der U 17 gelang den beiden 1995-Jahrgängen der rekordverdächtige Durchmarsch ohne Punktverlust. „Da haben wir beide 30 Tore geschossen“, erinnert sich Scharf. In der aktuellen Saison soll es nun auch endlich mit dem Kreisliga-Aufstieg bei den Herren klappen.

Dass Reischl und Scharf talentierte Fußballer sind, machte sich früh auch über die Landkreisgrenzen hinaus bemerkbar. Beide wagten in der C-Jugend den Schritt zum SE Freising. So richtig wohl fühlen sich beide aber nur in ihrer Heimat Wartenberg. „Es lief alles gut. Ich habe Tore geschossen und gespielt, aber meine Spezln waren alle in Wartenberg“, beschreibt Reischl seine einjährige Absenz. Scharf kehrte nach zweieinhalb Jahren heim.

Beide kennen sich seit dem Kindergarten. Der Frage nach dem besseren Fußballer weichen beiden gekonnt aus: „Wir waren früher schon eine unschlagbare Kombi“, sagt Reischl. Für Scharf sind beide mittlerweile zu verschiedenen Spielertypen gereift. Reischl noch immer der pfeilschnelle Stürmer, er selbst wurde vom Torjäger zum Mittelfeldregisseur umfunktioniert. „Ich bin immer weiter nach hinten gerutscht. Wenn es so weitergeht, spiele ich in ein paar Jahren in der Abwehr“, scherzt er.

In den vergangenen Jahren war Wartenberg oft ganz nah dran am lang ersehnten Aufstieg in die Kreisliga, scheiterte aber immer knapp. „Wir sind dieses Jahr endlich mal gut gestartet, haben dann geschwächelt und sind jetzt wieder in der Spur“, analysiert Reischl den Saisonverlauf. „Dieses Jahr ist der Aufstieg von Anfang an unser klares Ziel, was anders als in den Jahren zuvor auch so kommuniziert wird“, sagt Scharf, der in den letzten drei Jahren aufgrund seines Studiums in Mannheim oft kürzer treten musste, jetzt aber Woche für Woche zu den Leistungsträgern im Mittelfeld zählt.

Auch Reischl, der Schicht arbeitet, kann nur alle drei Wochen trainieren. Dennoch ist er immer da, wenn man ihn braucht, auch wenn er in der Hinrunde verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen kann. „Wir sind ein geiler Haufen und kommen alle aus Wartenberg. In den letzten ein bis zwei Jahren mit Jakob Taffertshofer sind wir nochmal besser geworden. Auch menschlich ist Jakob überragend“, sagt Reischl. Auch für Scharf gibt es keinen besseren Verein: „Hier finden wir die besten Bedingungen vor. Wir haben einen super Platz, und der Zusammenhalt wurde die letzten Jahre immer besser“, schwärmt er.