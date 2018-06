Ticker zum Nachlesen: Vogts Treffer rettet Altenerding den Klassenerhalt

Fraunberg bleibt in der A-Klasse

von Ilies Mebarki schließen

Ein Platz in der Kreisklasse ist noch frei. Um den streiten sich heute Abend die SpVgg Altenerding und der FC Fraunberg. Die beiden Trainer schieben sich die Favoritenrolle gegenseitig zu.

„Es war kein berauschendes Spiel, aber das war uns im Vorfeld bereits klar“, sagt Altenerdings Trainer Jenö Rauch zum ersten Relegationsspiel gegen die SpVgg Neuching. Dennoch gewann sein Team 2:1 und hat nun die Chance, den Abstieg aus der Kreisklasse endgültig zu verhindern.

Im städtischen Stadion Erding treffen die Altenerdinger heute Abend auf den FC Fraunberg (18.30 Uhr). Die Vorzeichen stehen zumindest personell nicht gut bei den Veilchen. „Wir pfeifen aus dem letzten Loch. Mehr Spieler als gegen Neuching haben wir nicht.“ Und dort wurde Nessim Mahsas nach wenigen Minuten verletzt ausgewechselt. „Die Hoffnung ist nicht groß, dass er spielt.“ Zusätzlich fallen Vitali Michel und Florian Ammon aus. Alexander Ihm und Doppeltorschütze Louis Holtkamp sind angeschlagen. „Wir müssen mannschaftlich geschlossen über 90 Minuten genauso gut arbeiten wie gegen Neuching“, fordert Rauch. Dennoch erwartet er taktisch einen anderen Gegner: „Bei Neuching hat sich viel auf Zoran Pejic konzentriert, den hat Bernd Lehmer überragend ausgeschalten. Fraunberg kommt mehr aus dem Kollektiv und kann über 90 Minuten marschieren. Daher wird es keine Manndeckung geben.“ Entscheidend werde vor allem die mentale Einstellung sein. „Solche Spiele werden nicht unbedingt in den Beinen, sondern im Kopf gewonnen.“ Seine Mannschaft werde selbstbewusst auftreten und ihr Spiel durchziehen, „aber ein 5:4 wird es wohl nicht werden“.

Fast schon Dauergast in der Relegation ist Fraunbergs Trainer Rainer Schmidmüller. Bereits zum dritten Mal hintereinander steht er in der Entscheidungsrunde. Die zwei Jahre zuvor allerdings noch mit seinem Ex-Club Langenpreising. „Ich bin diese Situation gewohnt“, sagt der Coach des FCF. Daher hat er auch einen guten Ratschlag für seine Burschen parat. „Sie sollen ohne Druck auflaufen und Spaß an diesem Spiel haben.“ Für ihn sei die Saison ohnehin bereits ein Erfolg. „Nun wollen wir uns aber auch belohnen.“ Favorit ist für Schmidmüller dennoch Altenerding. „Sie sind der Klassenhöhere, da ist man automatisch Favorit. Aber wenn wir an die gezeigten Leistungen der Saison anknüpfen, haben wir an einem guten Tag eine Chance.“

Gegen die SpVgg Neuching hat er sich ein Bild vom Gegner machen können. „Sie haben über 90 Minuten ihr System durchgezogen und eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Sie waren das abgeklärtere Team. Außerdem müssen wir die beiden Stürmer Ihm und Holtkamp ausschalten.“ Fraunbergs Kader ist fast komplett. Der zuletzt angeschlagene Torjäger Christian Daimer ist mit Sicherheit im Kader. Ob beziehungsweise wie lange er spielen wird, bleibt abzuwarten. Florian Altmann hingegen hat sich kurzfristig verletzt und fällt aus.

Die Stimmung schätzen beide als entscheidenden Faktor ein. „Es ist schon etwas anderes als ein normales Ligaspiel“, betont Schmidmüller. Rauch schätzt, dass die Mehrzahl der Fans Fraunberger sein werden: „Dann haben wir eben wieder ein gefühltes Auswärtsspiel. Aber das liegt uns eh besser.“ Tipp: 3:2 für Fraunberg