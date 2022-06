Relegation in Oberbayern: Skandalspiel wird wiederholt - setzt sich Hörgersdorf wieder durch?

Von: Korbinian Kothny

Der FC Hörgersdorf und Türk Gücü Erding müssen nochmal gegeneinander antreten. © Weingartner

langsam geht auch die Relegation in die finale Phase. Heute steht u.a. das Wiederholungsspiel der Skandalpartie Hörgersdorf - Türk Gücü an. Die Live-Ticker der heutigen Partien.

Relegation zur Kreisliga Donau/Isar: Zieht sich Kirchdorf doch noch aus der Schlinge?

Eigentlich war der SC Kirchdorf schon abgestiegen und der SV Menning verpasste den Aufstieg in die Kreisliga. Doch der Klassenerhalt des SVA Palzing lässt beide Mannschaften wieder hoffen. Durch den freigewordenen Platz hatten alle Relegations-Verlierer die erneute Chance, ihr Ziel zu erreichen. Menning und Kirchdorf setzten sich im Halbfinale des Lucky-Loser-Modus durch und kämpfen heute auf der Sportanlage des TSV Rohrbach um den letzten Startplatz in der Kreisliga. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Relegation zur Kreisklasse Donau/Isar: Skandalspiel wird wiederholt

Selten hat eine Relegationspartie so viel Aufsehen erregt wie die des FC Hörgersdorf gegen Türk Gücü Erding am Dienstag. Ein neutraler Zuschauer, der „einen über den Durst“ getrunken hatte, ging in der Nachspielzeit den Schiedsrichterassistenten an. Das Spiel wurde beim Stand von 5:4 für den FCH abgebrochen. Türk Gücü spielte zudem nur noch zu neunt. Trotzdem wird die Partie wiederholt. Der Sieger spielt nächste Saison Kreisklasse, der Verlierer hat im Lucky-Loser-Modus noch die Chance aufzusteigen/ die Klasse zu halten. Anpfiff ist um 18.30 Uhr auf der Sprtanlage Wartenberg.

Relegation zur Kreisklasse Donau/Isar: Wer zieht ins Lucky-Loser-Finale ein?

Im Lucky-Loser-Wettbewerb befinden sich schon der TSV Gaimersheim II und SC Irgertsheim. Beide Mannschaften verloren ihr Relegationsspiel, haben aber trotzdem noch die Chance, die Saison zu retten. Dafür nötig: zwei Siege im K.O.-Modus. Wer am Freitagabend gewinnt, spielt das Finale zur Kreisklasse voraussichtlich am Dienstag. Anstoß ist um 18.30 Uhr an der Sportanlage Kraiberg.