Relegation in Oberbayern: Sechs Teams kämpfen um Kreisklasse-Ticket

Von: Korbinian Kothny

Der TSV St. Wolfgang will in die Kreisklasse aufsteigen. © Christian Riedel

Wer spielt nächste Saison Kreisklasse, wer A-Klasse? Sechs Mannschaften kämpfen im Kreis Donau/Isar um drei Tickets. Wir berichten im Liveticker.

München - Einmal noch mindestens 90 Minuten Vollgas geben, heißt es für sechs Mannschaften am Montagabend. Wer kann seine Saison retten, wer seine krönen? Dreimal tritt der Zweite der A-Klasse gegen den Elften oder Zwölften der Kreisklasse aus dem Kreis Donau/Isar an.

Der Modus ist einfach: Wer gewinnt, steigt auf oder hält die Klasse. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, kommt es erst zur Verlängerung, dann zum Elfmeterschießen. Anpfiff bei allen drei Partien ist um 18.30 Uhr.

Relegation zur Kreisklasse Donau/Isar: TSV St. Wolfgang mit Megalauf

Der FC Finsing II verpasste es im Schlussspurt direkt die Klasse zu halten. Aus den letzten fünf Partien wurde nur eine gewonnen. 34 Treffer bedeuten die drittschlechteste Offensive. Das muss sich in der Relegation ändern. Dort wartet der TSV St. Wolfgang. Und der strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Die letzten fünf Spiele wurden gewonnen und im Jahr 2022 gab es noch keine Niederlage. Der starke Schlussspurt sorgte dafür, dass St. Wolfgang Dorfen II noch überholte und jetzt die Saison vergolden kann. Gespielt wird im Sepp-Brenniger-Stadion in Erding.

Relegation zur Kreisklasse Donau/Isar: Steinbergs Offensive ist Trumpf

Der SC Steinberg fordert im zweiten Spiel des Tages den TSV Gaimersheim II heraus. Steinberg nimmt dabei den Rückenwind aus fünf gewonnenen Spielen mit. Zudem verfügt der SCS über die beste Offensive der A-Klasse 1. Im Schnitt wurde über dreimal pro Spiel getroffen. Das soll sich auch gegen Gaimersheim nicht ändern. Der TSV verpasste nur aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs mit Etting den direkten Klassenerhalt. Generell war die Kreisklasse 1 in dieser Saison enorm ausgeglichen. Der Tabellen-Achte FC Gelbelsee hat nur zwei Punkte mehr als Gaimersheim. Gespielt wird heute im Sportpark Hitzhofen.

Im dritten Duell des Tages fordert die SpVgg Langenbruck den TSV Reichertshofen heraus. Der TSV konnte sich nur aufgrund eines starken Schlussspurts noch in die Relegation retten. Mit 63 Gegentreffern stellt man allerdings die zweitschlechteste Defensive der Kreisklasse 2. Das will Langenbruck ausnutzen. Denn dort ist ganz im Gegensatz zu Reichertshofen die Defensive Trumpf. Die Spielvereinigung stellt die beste Abwehr der A-Klasse 4 und darf dank nur 23 Gegentreffern auf den Aufstieg in die Kreisklasse hoffen. Der soll in Pfaffenhofen am Sportplatz Uttenhofen gelingen.