Kreis-Sportgericht entscheidet: Partien Hörgersdorf-Türk Gücü und Phönix-Wacker werden wiederholt

Von: Korbinian Kothny

Die Partie FC Hörgersdorf - Türk Gücü Erding wurde am Dienstagabend abgebrochen. © Weingartner

Am Dienstagabend kam es zu zwei Spielabbrüchen in der Relegation in Oberbayern. Beide Partien werden wiederholt. Das hat das Kreis-Sportgericht entschieden.

München - Die Entscheidung vom Kreis-Sportgericht ist da. Sowohl die Partie FC Hörgersdorf - Türk Gücü Erding als auch FC Phönix München - FC Wacker München werden komplett wiederholt.

Beide Partien wurden am Dienstagabend aus unterschiedlichen Gründen abgebrochen. Der BFV hatte daraufhin in seinem System die Partien bereits am Mittwoch neu angesetzt, um den beteiligten Vereinen mehr Vorbereitungszeit für die Planung zu geben.

Relegation in Oberbayern: Kuriose Spielabbrüche am Dienstagabend

Die Partie von Wacker gegen Phönix wurde abgebrochen, da das Flutlicht in der zweiten Halbzeit der Verlängerung aufgrund einer Zeitschaltuhr ausgeschaltet wurde. Neuer Termin für das Wiederholungsspiel ist Donnerstag, der 2. Juni, um 20 Uhr auf der Sportanlage Oberschleißheim in der Effnerstraße.

In Lengdorf sorgte ein Zuschauer für den Spielabbruch, da er dem Schiedsrichterassistent „half“, bei einer strittigen Entscheidung, seine Fahne zu heben. Der Schiedsrichter brach folgerichtig die Partie beim Stand von 5:4 für Hörgersdorf gegen Türk Gücü ab. Die Partie wird jetzt am Freitag, den 03. Juni, um 18.30 auf der Sportanlage Wartenberg wiederholt.