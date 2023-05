Relegation zur Kreisliga Donau/Isar: Moosen will nach oben - kann sich die BSG noch retten?

Termine und Anstoßzeiten

Die Relegationsspiele zu den Donau/Isar-Kreisligen sind ausgelost. Der Überblick über Termine und Anstoßzeiten der einzelnen Duelle.

München - Jetzt geht es in die Verlängerung. Die Relegationsteilnehmer für die kommende Kreisliga-Saison im Bezirk Donau/Isar stehen fest und die Entscheidungsspiele wurden ausgelost. Die Teams müssen sich noch einmal in einem echten Finale beweisen, wenn sie die Saison mit dem Aufstieg krönen bzw. mit dem Nichtabstieg retten wollen.

Dem ehemaligen Landesligist BSG Taufkirchen droht der Sturz in die Kreisklasse. Der FC Moosburg will nach zwei Spielzeiten in der Kreisklasse 3 zurück in die Kreisliga. Der TV Münchsmünster träumt gegen den TSV Baar-Ebenhausen nach der Meisterschaft in der A-Klasse im vergangenen Jahr vom Durchmarsch. Der TSV Großmehring möchte gegen den SV Lippertshofen den direkten Wiederabstieg noch verhindern und der SC Moosen/Vils peilt nach fünf Jahren in der Kreisklasse den Sprung nach oben an. Der Überblick über die Termine in der Relegation zur Kreisliga Donau/Isar. Alle Spiele finden auf neutralem Platz statt.

Entscheidungsspiel 1 am Sportplatz in Langenpreising

Samstag, 3. Juni, 17:30 Uhr: BSG Taufkirchen - FC Moosburg

Entscheidungsspiel 2 auf der Bezirksportanlage Ingolstadt Nord-Ost

Samstag, 3. Juni, 15 Uhr: TSV Baar-Ebenhausen - TV Münchsmünster

Entscheidungsspiel 3 am Sportplatz in Eitting

Sonntag, 4. Juni, 16 Uhr: TSV Großmehring - SV Lippertshofen

Entscheidungsspiel 4 im Stadion in Attenkirchen

Samstag, 3. Juni, 15 Uhr: TSV Hohenwart - SC Moosen/Vils

Der Sieger der Partie spielt nächstes Jahr in der Kreisliga Donau/Isar. (jb)