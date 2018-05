Live-Ticker: Der Aufstiegstraum von Moosinning lebt

Ruhig war es nirgends – auch nicht auf der Bank: Tobi Pfanzelt, Thomas Auerweck, Peter Wendl, David Diranko, Betreuer Sigi Mayer und Tarek Reiche (v. l.) hören sich an, was Damir Suljanovic (Nr. 13) zu sagen hat.

Relegation zwischen FC Moosinning und FC Anadolu Bayern im Live-Ticker

von Daniel Georgakos schließen

Im Rückspiel um den Aufstieg in die Landesliga gegen Anadolu Bayern laufen die Gelb-Schwarzen einem 1:2-Rückstand hinterher. Der Aufstiegstraum lebt weiter. Die Gäste schwächeln in der Fremde, haben aber eine große Stärke.

Die Chance auf die Landesliga ist da – trotz der 1:2-Niederlage am Donnerstag im Relegationshinspiel gegen den FC Anadolu Bayern München. Am Sonntag um 18 Uhr kann die Elf von Trainer Xhevat Muriqi vor heimischer Kulisse zurückschlagen.

Die Ausgangslage könnte durchaus schlechter sein, bedenkt man, dass Anadolu im Hinspiel die große Gelegenheit liegen ließ, per Strafstoß in der Nachspielzeit mit zwei Treffern Vorsprung nach Moosinning zu reisen.

„Wir hatten viel Glück. Dadurch sind wir am Leben geblieben. Geht der Elfmeter rein, ist das eine komplett veränderte Ausgangslage für das Rückspiel, und wir brauchen mindestens zwei Tore“, weiß FCM-Abteilungsleiter Rupert Lanzinger, der besonders vor den gefährlichen Standardsituationen warnt: „Da müssen wir besser aufpassen. Es gilt, so wenige Fouls im Mittelfeld wie nur möglich zu begehen, und auch bei weiten Einwürfen müssen wir wach sein.“

Zum großen Moosinninger Trumpf könnte der Heimvorteil werden. Im Hinspiel wurde auf kleinem, engen Kunstrasen gekickt. Am Sonntagabend, auf großem Rasenplatz, könnten sich deutlich mehr Räume und Gelegenheiten für die Gelb-Schwarzen bieten. Ohnehin hatten die Gäste in der abgelaufenen Bezirksligasaison eine negative Bilanz in der Fremde: Sieben Pleiten stehen magere fünf Siege gegenüber – in der Auswärtstabelle reichte das nur für den siebten Rang.

„Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und das Heft in die Hand nehmen“, so Lanzinger zur taktischen Marschroute. Hinten sicher stehen, die Null so lange wie möglich halten, und vorne reicht ein Geniestreich. „Wenn wir in der 88. Minute, egal wie, das 1:0 machen, reicht das auch.“ Am Samstagvormittag wird am letzten taktischen Feinschliff gefeilt, damit der große Traum vom Aufstieg in die Landesliga weiter am Leben bleibt.tipp: 1:0 für Moosinning

Der Weg in die Landesliga

Es gilt die Europapokal-Regelung. Bei einem Moosinninger 2:1-Sieg gibt es Verlängerung und notfalls ein Elfmeterschießen. Bei einem Remis oder einer Niederlage ist der FC Moosinning aus dem Rennen und bleibt in der Bezirksliga. Bei einem 1:0 oder einem Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung ist der FCM in der nächsten Runde und trifft in Hin- und Rückspiel auf den Sieger der Partie TV Erkheim gegen SV Raisting. Wer sich dann hier durchsetzt, steigt auf.

Der FCM-Kader:

Hornof, Volkmar, Sadric, Lanzinger, Sulimani, Werndl, Eschbaumer, Reiser, Ibrahim, Lechner, Ott, Dankic, Diranko, Plazanic, Reiche, Auerweck, Mömkes, Pfanzelt.